Las 5 cosas que debes saber este 17 de enero: Quién es el mafioso "Diabolik" detenido en Sicilia

Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Quién es el mafioso "Diabolik" detenido en Sicilia

Fugitivo desde 1993 y considerado por Europol como uno de los hombres más buscados de Europa, el jefe de la mafia italiana Matteo Messina Denaro fue finalmente detenido por la policía mientras recibía un tratamiento médico en Sicilia, de acuerdo con la fiscalía. ¿Pero quién es exactamente "Diabolik" —como se conoce a este capo de la Cosa Nostra— y por qué era tan buscado?

2. Un nuevo río atmosférico azota California

Otro río atmosférico llegó a California, un estado que ya ha estado azotado por tormentas, trayendo nuevos temores de inundaciones, posibles deslizamientos de tierra e incertidumbre en los viajes este lunes. En California, una serie implacable de tormentas ya ha causado daños generalizados y ha dejado al menos 19 muertos en las últimas semanas.

Tormentas dejan inundaciones, muertes y daños en California

3. Perú amplía periodo de estado de excepción en medio de protestas

Perú vive uno de sus peores momentos de violencia en décadas desde que estalló el mes pasado tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, mientras los manifestantes que se oponen al Gobierno actual piden un cambio político en el país.

30 días de estado de emergencia en Perú

4. El 'Rambo de Rusia' ahora lucharía por Ucrania

El actor ruso Artur Smolyaninov fue la estrella de una de las películas favoritas del presidente Vladimir Putin: acerca de una unidad soviética en una última batalla contra los insurgentes afganos. Ahora está clasificado como “agente extranjero” y enfrenta una investigación criminal.

5. Una argentina, entre las víctimas del accidente aéreo en Nepal

Jannet Sandra Palavecino, una empresaria hotelera de nacionalidad argentina, es una de las víctimas fatales del accidente aéreo que se registró este domingo en Nepal, en el que murieron al menos 68 personas y que es el incidente de aviación más mortífero del país asiático en más de 30 años.

¿Por qué es tan peligroso volar en Nepal?

A la hora del café

6 consejos para llevar una vida más saludable en 2023

En este primer episodio de nuestro nuevo podcast “En consulta con el Dr. Huerta”, te ayudaremos a cumplir esa meta de año nuevo que muchos se fijan: llevar una vida más saludable.

Hallan una boa enana de 30 centímetros en la Amazonia ecuatoriana

Científicos identificaron una nueva especie de boa enana que vive en la Amazonia ecuatoriana y que podría encantar incluso a los que odian a las serpientes: estos pequeños reptiles miden apenas 30 centímetros.

Descubren una boa enana que sangra por los ojos

Crítica de "The Last of Us": HBO adapta con maestría una de las mejores y más desgarradoras historias del videojuego

Desgarradora, brutal, emotiva y la mejor adaptación que se ha hecho a televisión/cine de un videojuego. Con 9 capítulos, "The Last of Us", la nueva y ambiciosa serie de HBO, ya es una de las mejores series dramáticas del 2023.

Las 5 mejores series estrenadas en 2023, según Metacritic.

Mira el emotivo discurso de Brendan Fraser en los Critics Choice Awards

Brendan Fraser ganó el premio al mejor actor por su papel de un profesor obeso llamado Charlie en "La ballena" ("The Whale"), de Darren Aronofsky. Así fue su mensaje para quienes buscan una luz en su vida, tal como el personaje que interpretó.

Brendan Fraser da un emotivo discurso en los Critics Choice Awards

Este es el teléfono retro que obsesiona a la generación Z

Se trata del teléfono plegable que nació a mediados de la década de los años 90. Actualmente, algunos de estos dispositivos, más pequeños y ligeros, están disponibles por tan solo US$ 20 en gigantes como Walmart y Amazon en Estados Unidos.

La obsesión de la generación Z con un teléfono de los 90

La cifra del día

US$ 26 billones

El 1% más rico capturó casi el doble de riqueza nueva que el resto del mundo durante los últimos dos años, según el informe anual sobre desigualdad de Oxfam, publicado este domingo. Su fortuna se disparó en US$ 26 billones, mientras que el 99% restante solo vio aumentar su patrimonio neto en US$ 16 billones.

Millonarios se enriquecieron más rápido que el resto

La cita del día

“Estoy algo más grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones”

Selena Gomez respondió a quienes han criticado su cuerpo, luego de que la celebridad estuviera en la alfombra roja de los Premios Globo de Oro la semana pasada.

Y para terminar...

María del Puerto Rico, la española que cumple sueño de visitar el lugar al que le debe su nombre

Se llama María del Puerto Rico, es de España y nunca había estado en el lugar al que debe su nombre. Fue a partir de su participación en un programa televisivo que tuvo la oportunidad de viajar a la isla. Con asombro y curiosidad, ella cuenta cómo fue su inusual experiencia.