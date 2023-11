Las 5 cosas que debes saber este 29 de noviembre: Colombia empieza a desenterrar la barbarie

La Corte Suprema de Justicia de Panamá declara inconstitucional la Ley 406 del contrato minero. Así fue el rescate de 41 trabajadores atrapados en un túnel bajo el Himalaya. Estas son las nuevas palabras reconocidas por la Real Academia Española. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Colombia empieza a desenterrar la barbarie

La acción de los grupos paramilitares en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela fue una verdadera barbarie, según los relatos de Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

2. La Ley 406 de Panamá es inconstitucional

La Corte Suprema de Panamá informó su decisión de declarar inconstitucional la Ley 406, con la cual se renovó un contrato, con nuevos términos y condiciones, para la minería de cobre entre el Estado panameño y la empresa Minera Panamá.

3. Frente frío número 12 en México

El Servicio Meteorológico Nacional de México (SMN) informó este martes que el frente frío número 12 de la temporada 2023-2024 continúa enfriando el territorio y ocasionará lluvias y tormentas de nieve en algunos estados del país.

4. Así fue el rescate de 41 trabajadores atrapados en un túnel bajo el Himalaya

Este martes, los socorristas lograron sacar con éxito a 41 trabajadores de un túnel que colapsó en la India. Durante la operación de rescate, que demandó 17 días, tuvieron que perforar rocas y remover toneladas de escombros.

publicidad

5. Qué ocurre durante una ejecución por inyección letal

Desde su aparición hace más de 40 años, la inyección letal se ha convertido, por mucho, en el método más habitual de aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, y es parte de la inmensa mayoría de las ejecuciones desde que se reinstauró la pena en 1976.

--------------

A la hora del café

Una manada de elefantes pisotea un coche que atropelló a un bebé elefante en una carretera de Malasia

Una manada de elefantes en Malasia pisotearon un automóvil que circulaba por una carretera importante después de que el vehículo atropellara a un bebé elefante de su grupo, dijeron este el lunes las autoridades locales.

El agujero negro de nuestra galaxia gira a gran velocidad y arrastra consigo el espacio-tiempo

El agujero negro supermasivo situado en el centro de nuestra galaxia, Sagitario A*, gira rápidamente y altera el espacio-tiempo a su alrededor, según ha descubierto un nuevo estudio.

“Machirulo”, “perreo” y “chundachunda”: estas son las nuevas palabras reconocidas por la Real Academia Española

Hay muchas personas que no pueden comer un buen jamón ibérico si no lo acompañan de regañás. Otras, que no conciben salir a pasear con su auto sin un poco de chundachunda de fondo, o incluso quien no soporta la inapropiada actitud de los machirulos.

A la familia de Matthew Perry le gustaría que donaras a su fundación este "Giving Tuesday"

Los parientes del actor lanzaron una fundación en nombre de Perry, tras la muerte en octubre de la estrella de “Friends”, y la describieron como "la realización del compromiso duradero de Matthew de ayudar a otras personas que luchan contra la enfermedad de la adicción".

Este gesto de Cristiano Ronaldo es candidato al premio Fair Play del año

Cristiano Ronaldo fingió una falta para que el árbitro marcara un penal a favor de su equipo, el Al-Nassr. Sin embargo, luego el portugués corrigió y le pidió al árbitro que no sancionara la falta, ya que la infracción no existía y no era justo señalar el penal.

Cristiano Ronaldo y su gran gesto de juego limpio 0:50

--------------

La cifra del día

60

Los precios de la gasolina en EE.UU. han caído por más de 60 días consecutivos.

Los precios de la gasolina en EE.UU. se mantienen a la baja 1:06

--------------

La cita del día

"Es aterrador. Que te tiren, te arrastren, te empujen... probablemente bajo los disparos"

Emily Hand tuvo que correr de casa en casa, obligada por Hamas a desplazarse mientras las fuerzas israelíes atacaban Gaza, según contó su padre, Thomas Hand, a CNN.

Así sobrevivió Emily Hand al secuestro de Hamas 3:14

--------------

Y para terminar...

Las románticas vacaciones de Peso Pluma y Nicki Nicole en la playa

Peso Pluma y la cantante Nicki Nicole compartieron fotos y videos en sus redes sociales mientras disfrutan unos días en la playa. A los artistas se los vincula sentimentalmente.