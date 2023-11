Cristiano Ronaldo fingió una falta para que el árbitro marcara un penal a favor de su equipo, el Al-Nassr. Sin embargo, luego el portugués corrigió y le pidió al árbitro que no sancionara la falta, ya que la infracción no existía y no era justo señalar el penal. Al final, el equipo del luso empató con el Persepolis.