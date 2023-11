(Crédito: Real Academia Española)

(CNN Español) –– Hay muchas personas que no pueden comer un buen jamón ibérico si no lo acompañan de regañás. Otras, que no conciben salir a pasear con su auto sin un poco de chundachunda de fondo, o incluso quien no soporta la inapropiada actitud de los machirulos.

Todos estos pueden parecer términos extraños para quien no los haya escuchado anteriormente. No obstante, desde este martes pasan a ser palabras reconocidas por la Real Academia Española (RAE).

Tal y como viene haciendo anualmente desde 2017, esta institución ha presentado su nueva actualización de la vigésimo tercera edición del Diccionario de la Lengua Española (DLE), que data originalmente de octubre de 2014. Una herramienta que se encuentra disponible gratuitamente en línea a través de la página https://dle.rae.es/ y que ahora alcanza su versión 23.7.

En esta ocasión, la RAE incorporó 4.381 novedades a su obra en línea y entre estas se cuentan nuevos términos, nuevas acepciones de entradas recogidas con anterioridad, enmiendas a artículos ya existentes y supresiones.

De las nuevas palabras que incluye el DLE destacan algunas relacionadas con la música como perreo y chunda-chunda (con o sin guión intermedio), algunas vinculadas con la gastronomía como grisín y regañá, y otras ligadas a actividades deportivas como motonieve, videoarbitraje y VAR.

Eso sin olvidar algunos extranjerismos que han cobrado popularidad a lo largo de los últimos años y que se escuchan cada vez más como por ejemplo big data, banner, parkour o aquaplaning.

Una actualización en la que la RAE ha aprovechado para incluir, por primera vez, los principales sinónimos y antónimos de muchas de las palabras recogidas en la versión electrónica de su diccionario. Según destacan, un total de 42.882 artículos de su obra contienen ahora sinónimos o afines, mientras que 9.790 artículos agregan sus antónimos u opuestos en algunas de sus acepciones.

A eso le añaden la incorporación de nuevas acepciones para palabras que ya estaban recogidas. Ponen el ejemplo del término porsiacaso, que hasta ahora solo se encontraba recogido como propio de Argentina y Venezuela para denominar un tipo de alforja, y que ahora consigna también el sentido «cualquier cosa que se tiene o se lleva en previsión de necesitarla».