1. ¿Cómo responderá Israel al ataque de Irán?

Israel no ha tomado hasta el momento una decisión sobre cómo responderá al ataque de Irán, cuya ofensiva lanzó el sábado más de 300 proyectiles a Israel desde varios lugares. Por su parte, el presidente de EE.UU. Joe Biden dijo que su país no participará en ninguna acción ofensiva contra Irán, según funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto.

2. Comienza juicio contra Trump

Este lunes comienza la selección del jurado en el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York. El caso, que surge de los presuntos pagos por silencio realizados a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016, es uno de los cuatro casos penales contra el expresidente. Trump se ha declarado inocente de todos los cargos.

3. Crisis del agua se politiza en México

Autoridades de la Ciudad de México afirmaron que el agua que se abastece en colonias del noroeste de la alcaldía Benito Juárez "no representa riesgos graves para la salud", pero recomendaron no beberla, ni tomarla de cisternas que no se han lavado. Así va la situación del agua con aceites y lubricantes y las protestas en zonas de la capital mexicana.

4. Cómo Rusia intenta destruir la red eléctrica de Ucrania

Mientras Ucrania sorteaba el temporal invernal, Rusia reanudó los ataques para impactar la red eléctrica con una intensidad y de una forma nunca vistas durante más de dos años de guerra. "Sus tácticas han cambiado y, por desgracia, no a mejor para nosotros", declaró a CNN Svitlana Grynchuk, viceministra de Energía ucraniana.

Rusia vuelve a atacar infraestructura eléctrica de Ucrania 2:03

5. Preocupación por réplicas de controvertida ley de Texas en otros estados

La nueva ley de inmigración de Iowa refleja partes de la controvertida medida de Texas conocida como SB4. Otros estados alejados de la frontera entre Estados Unidos y México consideran hacer lo mismo y hay preocupación entre las comunidades de inmigrantes.

A la hora del café

Amenaza de tiempo severo durante varios días para el noreste y centro de EE.UU.

Dos sistemas separados traerán tormentas severas a EE.UU. con amenazas que incluyen tornados, vientos destructivos, granizo e incluso inundaciones.

Olivia Rodrigo cantó con No Doubt durante la reunión de la banda en Coachella

Rodrigo se unió a Gwen Stefani, Tony Kanal, Tom Dumont y Adrian Young para cantar “Bathwater”.

Ryan Gosling y Emily Blunt pasaron por “SNL” para hacer un dueto

El actor de “Barbie” se despidió de su era Ken durante su monólogo de 'SNL' cantando una versión parodia del éxito de Taylor Swift de 2012, "All Too Well".

La Fórmula 1 anunció su calendario para la temporada 2025

Una de las grandes novedades es que la temporada del próximo año iniciará con el Gran Premio de Australia el 16 de marzo.

La cifra del día

US$ 1,26 millones

Es el valor estimado del reloj que usó el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, durante el partido de cuartos de final de la Champions League.

La cita del día

"Es un gran éxito para el club. La primera vez es especial para todos. Podemos decir que fuimos parte de este gran día para el Bayer Leverkusen. Se siente genial”

Lo dijo Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, que conquistó el primer título de Bundesliga en la historia del club.

Y para terminar...

Una ballena demasiado lista para su propio bien elude a equipo de 50 rescatistas

Así fue el fallido rescate de esta orca bebé atrapada en una laguna 2:04

Una orca se encuentra atrapada en una laguna costera de British Columbia en Canadá y un equipo de 50 personas lidia con su inteligencia para poder ponerla a salvo. La cría eludió redes, botes, buzos y un equipo sofisticado de detección submarina.