Miles de palestinos intentaron regresar a sus hogares en el norte de Gaza, pero encontraron el fuego israelí

Trasladan a niños a hospital en Gaza tras un ataque aéreo israelí 0:36

(CNN) -- Miles de palestinos, entre ellos hombres, mujeres, niños y ancianos, intentaron regresar a sus hogares en el norte de Gaza el domingo pero fueron atacados por Israel.

Un video grabado por un corresponsal de CNN muestra la alguna vez peligrosa carretera costera de Al Rasheed llena de familias caminando con sus pertenencias, algunas en bicicleta, carretas y camionetas, sonriendo y tomando fotografías.

“Me voy a la ciudad de Gaza. Estamos cansados. Necesitamos regresar a nuestros hogares y tierras. Estamos cansados ​​del desplazamiento… escuchamos a la gente decir que podemos regresar, pero ningún funcionario nos lo dijo. Se lo dejaremos a Dios”, dijo Majd El-Aqqad.

El domingo por la mañana comenzaron a circular videos en línea que mostraban a personas dirigiéndose hacia el norte por primera vez en grandes cantidades. Algunas personas le dijeron a CNN que habían oído que el ejército israelí permitía que las mujeres y los niños regresaran. Otros dijeron que a sus familiares se les permitió cruzar.

En respuesta a una pregunta de CNN, las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) dijeron que los informes eran falsos.

"El norte de Gaza sigue siendo una zona de guerra activa y actualmente no se permite regresar a la zona", dijeron las FDI.

En el video grabado para CNN, una anciana llamada Um Mohammad camina por la calle con una pesada bolsa en la cabeza y otras dos personas en brazos, intentando llegar a su casa.

Ella llora y reza para que Dios los proteja.

“No sé nada sobre mi casa. Es nuestro hogar y nuestra tierra. Los israelíes nos desplazaron y humillaron”, dijo.

“Estamos cansados ​​aquí. Hemos estado desplazados durante 191 días”, le dijo a CNN Malak Abu Nada, una mujer de Jabalia.

Muchas de las personas que intentaron dirigirse al norte fueron desplazadas a Rafah, donde el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha estado amenazando con lanzar una ofensiva que, según la ONU, conduciría a una "catástrofe humanitaria".

El Ministerio de Salud de Gaza informó este domingo que el número de víctimas de Gaza desde el 7 de octubre aumentó a 33.729 muertos y 76.371 heridos.

CNN no puede verificar estos números de forma independiente.

Un joven llamado Omar Al-Dahdouh llevaba una bolsa de harina al hombro, sostenía la mano de su hermano menor y sollozaba mientras caminaba.

"Me voy a casa. Llevo seis meses desplazado. Vivimos en una carpa porque nuestra casa fue atacada”, comentó.

"No tengo miedo. Si debo morir, moriré, pero ya no quiero vivir esto. Quiero irme a casa, estoy cansado. Mis hermanos necesitan vivir”, agregó.

Ahmad Ramadan le dijo a CNN que intentó cruzar hacia el norte, pero los soldados israelíes se lo impidieron porque era un hombre.

“Escuchamos que el camino estaba abierto a la ciudad de Gaza, así que pensamos en ir. Cuando vieron que había hombres con nosotros, empezaron a dispararnos. Estamos cansados ​​y humillados”, dijo Um Awni Al-Jarousha a CNN.

Las imágenes muestran a la gente dando la vuelta y regresando al sur con el sonido de drones y aviones sobrevolando. Se pueden ver misiles a lo lejos mientras la gente corre presa del pánico.

“Llegamos al puesto de control hasta que vimos tanques israelíes. Regresamos porque nos dispararon. No vimos a nadie llegar al otro lado. Arriesgamos la vida de nuestros hijos para cruzar, pero aparentemente todo fue mentira”, dijo una mujer.

El video muestra a varias personas con lo que parecen ser heridas de bala. Se ve a un hombre cargando a otro que tiene sangre corriendo por su rostro debido a una lesión en la cabeza.

También, se distingue a otro hombre cargando a una niña de 5 años llamada Sally Abu Laila, que está sangrando por la cabeza, rodeada de personas que intentan ayudar.

Su madre Sabreen le dijo a CNN que su hija estaba en sus brazos cuando los soldados israelíes le dispararon. Intentaron cruzar hacia el norte con el marido de Sabreen, pero los soldados los hicieron retroceder, y dejaron a ella y a sus cuatro hijos solos en el viaje.

En el momento en que intentó pasar, dos jóvenes se apretujaron entre ella y otras mujeres que hacían cola en el puesto de control. Fue entonces cuando los soldados israelíes dispararon contra ellos, dijo.

Luego se produjo el caos, y Sabreen describió a personas pisoteándose entre sí mientras intentaban escapar de los disparos.

“Traté de poner a mi hija en el suelo para que caminara, pero no podía moverse. Vi mis manos cubiertas de sangre. La llamé: '¡Sally! ¡Sally! ¡Sally!', pero ella no respondió... No sabía que mi hija estaba herida... ella es mi única hija y mi corazón se rompió”, comentó Sabreen a CNN.

Finalmente, indicó, logró llegar al hospital Al-Aqsa Martyrs, donde su hija recibe tratamiento. Sabreen le contó a CNN que todavía está en cuidados intensivos.

Imágenes explícitas tomadas para CNN muestran a Sally llorando de dolor, con sangre en el cuerpo y una herida en la cabeza y el brazo mientras es atendida por dos médicos.

CNN se comunicó con las FDI para comentar sobre los informes de que sus soldados dispararon contra civiles que intentaban dirigirse hacia el norte, pero no recibió respuesta.