Ryan Gosling y Emily Blunt interpretan el dueto de 'Barbenheimer' con la canción de Taylor Swift en el monólogo de 'SNL'

(CNN) -- “Saturday Night Live” nos regaló algo que no sabíamos que necesitábamos durante la última aparición de Ryan Gosling como presentador: “All Too Well (Ryan's Version)”.

El actor de “Barbie” se despidió de su era Ken durante su monólogo de 'SNL' cantando una versión parodia del éxito de Taylor Swift de 2012, "All Too Well". Mientras vestía un abrigo de piel en homenaje a su personaje de la película de 2023, Gosling cantó sobre su “ruptura” con Ken con una melodía triste.

En un momento, Emily Blunt, quien coprotagoniza con Gosling la próxima película "The Fall Guy ", apareció en el escenario en un cameo sorpresa para expresar su enojo porque él estaba cantando sobre Ken "otra vez" y declaró: "Ken está muerto".”

Cuando Gosling le preguntó a Blunt si ella también extrañaba a su personaje de “Oppenheimer”, ella comenzó a cantar su versión de “All Too Well” para llorar a Kitty Oppenheimer. La canción luego se convirtió en un glorioso dúo de “Barbenheimer”.

“Ahora es el momento de desearle a Ken, Kitty y a los dos… adiós”, cantaron juntos.

Gosling fue nominado a un Premio de la Academia en la categoría de mejor actor de reparto por su interpretación de Ken en la película “Barbie” y realizó una inolvidable interpretación en vivo de “I'm Just Ken” durante la ceremonia en marzo.

Esta es la tercera vez que Gosling presenta “SNL”, después de haber subido al escenario en 2015 y 2017. También apareció en un episodio a principios de este mes para ayudar a iniciar a la presentadora y legendaria alumna de “SNL”, Kristen Wiig, en el club de los cinco tiempos durante su monólogo. .

“SNL” se transmite por NBC a las 11:30 p. m. EDT/8:30 p. m. PDT. La cantante Dua Lipa aparecerá como presentadora e invitada musical en el próximo episodio nuevo, que se transmitirá el 4 de mayo.