Los 5 países con más reservas de agua en el mundo 1:27

(CNN Español) -- Autoridades de la Ciudad de México afirmaron este sábado que el agua que se abastece en colonias del noroeste de la alcaldía Benito Juárez "no representa riesgos graves para la salud", pero recomendaron no beberla, ni tomarla de cisternas que no se han lavado.

"En las 1.500 muestras que se tomaron en los domicilios, y se analizaron en laboratorios, no hay ningún elemento que altere la composición general y constate del agua de la red hidráulica", dijo el jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres, en conferencia de prensa.

En esa misma rueda de prensa, Javier Emiliano González, director de logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), confirmó que una sustancia perteneciente a la familia de los aceites y los lubricantes habría sido el causante de la contaminación en colonias de dicha demarcación.

El funcionario dijo que la empresa estatal realizó diversas pruebas que arrojaron la presencia de una mezcla de diferentes aceites y otros componentes degradados reiterando que "se trata de una sustancia pertenecientes a la familia de los aceites y los lubricantes" como se dio a conocer días atrás.

González señaló que los estudios que hizo Pemex fueron "tan minuciosos que evidencian la bajísima concentración de este compuesto en el agua, indetectables en las primeras pruebas". Y agregó que la compañía realizó "pruebas de hermeticidad y de inspección interior en el ducto, que pasa a 500 metros del pozo Alfonso XIII, sin encontrar fisura, filtración o toma clandestina alguna".

Pero los residentes de Benito Juárez, considerada como una de las zonas más acomodadas de México por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la ONU, insisten en que la protesta sobre Avenida de los Insurgentes continuará si las autoridades no muestran los documentos que comprueben las muestras analizadas para descartar la presencia de hidrocarburos. La manifestación comenzó la semana pasada tras varios días de denuncias a través de redes sociales sobre olor a combustible en el agua y reacciones en la piel.

publicidad

"El plantón seguirá hasta que no se compruebe con qué está contaminada el agua", dijo la noche de este sábado a CNN Juan Pablo Tanabe, uno de los vecinos afectados.

Batres aseguró que siguen trabajando coordinadamente con varias instancias para resolver el problema, mientras que un grupo de trabajadores de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la capital, ayudan a la limpieza de cisternas de vecinos afectados.

La Guardia Nacional y la Secretaría de Protección capitalina clausuraron este miércoles un pozo ubicado en la vecina alcaldía Álvaro Obregón donde, de acuerdo con las autoridades, se había originado el problema, y que abastecía a parte de la alcaldía Benito Juárez.

A unos metros de ese pozo se encuentra un ducto de Petróleos Mexicanos que no presentó fugas, confirmó Batres este miércoles.

Además, el Gobierno capitalino, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, instaló en el parque San Lorenzo, de la colonia Tlacoqumécatl, dos plantas potabilizadoras para que vecinos puedan abastecerse de agua potable en garrafones. Una medida que, para los vecinos, no resuelve el problema.

"Para poder definir el uso del agua potable debe tenerse, por lo menos, los resultados de una norma que deben cumplir las tomas de agua, es la norma 127 que considera los límites permisibles de la calidad del agua", dijo a CNN Nathalie Seguin Tovar, directora de Fanmex, la red de acción por el agua en México. "Si la autoridad no hace públicos los resultados de las pruebas, no podemos asegurarnos que el agua que ahí se consume entre en esos parámetros", agregó.

Autoridades de Ciudad de México estiman que la presencia de aceites y lubricantes en el agua que consume parte de esa demarcación desaparezca en un par de semanas, periodo en el que -señalan- las partículas contaminantes se diluyan o la misma corriente de agua los desplace.

Pero expertos consultados por CNN señalan que estos hallazgos en el agua de la alcaldía deben ser analizados de forma interdisciplinaria con ayuda de geólogos, físicos, ambientalistas e hidrólogos.

"Esta contaminación en el agua pudo haber sucedido hace varios años, incluso hace semanas o meses. El problema es que no se están haciendo los estudios necesarios para saber cómo funcionan los flujos subterráneos en la Ciudad de México,", opinó Seguin Tovar.

De acuerdo con la experta, se requieren estudios hidrogeológicos sistémicos que permitan conocer la composición del agua, y entonces saber por dónde se mueve. "Entonces si tenemos una emergencia como esta, donde se detecta una contaminación, se pueda ubicar cuáles son los flujos, de dónde se extrae, de dónde vienen y para dónde van. Y verificar que pozos están conectados, hacer los estudios y avisar a la ciudadanía", agregó.

En días pasados, un laboratorio del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica, de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibió una solicitud para que se practicaran análisis físico-químicos a tres muestras de agua extraída de dicha demarcación. Las pruebas arrojaron "valores normales en lo relativo al pH, Sólidos totales, Nitratos, Nitritos, Cloruros, Sulfatos y Dureza", señaló la institución en un comunicado y precisó que los resultados no comprenden el análisis de hidrocarburos.

La crisis del agua se politiza

La problemática que enfrentan vecinos de la alcaldía Benito Juárez llega en medio de la sequía que enfrenta gran parte del país, incluida la capital mexicana, y también en pleno periodo de campañas electorales.

Vecinos acusan a las autoridades capitalinas de haber minimizado el problema antes los primeros reportes que levantaron sobre la presencia de alguna sustancia en el agua de uso doméstico, pero el Gobierno de Ciudad de México insiste en que las demandas de estos ciudadanos fueron atendidas a tiempo y que trabajan coordinadamente para solucionarlo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que, desde las primeras denuncias reportadas por la calidad del agua en la alcaldía, el Gobierno capitalino atendió las demandas vecinales y que se están haciendo las investigaciones pertinentes.

Los alcaldes de Benito Juárez, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, los tres pertenecientes al partido opositor Acción Nacional, exhortaron este viernes al Gobierno federal a activar el Plan DN-III, el plan de auxilio de la Secretaría de la Defensa Nacional a la población en caso de desastres naturales.

A lo político se suma la desinformación que ya ha comenzado a circular en redes sociales. Este jueves, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desmintió, en un comunicado, casos de presuntos envenenamientos a causa del consumo del agua en Benito Juárez, en el Hospital 20 de Noviembre, de esa demarcación.

"El tema de desinformación sobre este caso es muy grave. Urge que las autoridades informen con puntualidad cuál es la fuente de contaminación, quiénes son los afectados y que sea una institución o empresa, con toda la autoridad, para analizar el agua contaminada", dijo a CNN Daniel Alfredo Revollo, investigador académico de la Universidad Autónoma Metropolitana.

La alcaldía Benito Juárez tiene 434.153 habitantes, según el censo de 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Según ese mismo censo, hay 9.209.944 habitantes en la totalidad de Ciudad de México.