Las 5 cosas que debes saber este 14 de septiembre: El gesto de la princesa Ana

Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. El gesto de la princesa Ana

La princesa Ana, dueña de una trayectoria sin grandes estridencias, se volvió una protagonista inesperada en la despedida de su madre, la reina Isabel II, tras haber acompañado sin descanso el ataúd durante horas de procesión y por un gesto que conmovió a quienes seguían con atención el evento.

2. ANÁLISIS: Las victorias de Ucrania podrían hacer que la guerra sea más peligrosa

La sorprendente reconquista de Ucrania de vastas áreas del territorio controlado por Rusia está renovando el enfoque en la incógnita más escalofriante de una guerra ya marcada por una crueldad extrema: las profundidades a las que podría descender un Vladimir Putin acorralado.

Diario de la guerra: ¿qué pasó hoy en Ucrania?

3. Accionistas de Twitter votan a favor del acuerdo de adquisición de Elon Musk

Elon Musk puede estar luchando con uñas y dientes para salir de su acuerdo para comprar Twitter, pero los accionistas de la compañía de la red social planean mantenerlo.

Peiter Zatko explica a Senado de EE.UU. riesgos de Twitter

4. Los países con la gasolina más cara y más barata de América Latina

El precio medio de la gasolina a nivel mundial es de US$ 1,34 por litro, según el sitio Global Petrol Prices. La situación de la mayoría de países de América Latina, no obstante, está lejos de la media: en Venezuela, el país con la gasolina más barata, el litro asciende a US$ 0,022. En el otro extremo está Uruguay con un litro a casi US$ 2.

5. ¿Pueden los países de la Mancomunidad despojar a Carlos III de su título?

Horas después de que Carlos III hubiera sido proclamado como el nuevo rey de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el primer ministro de Antigua y Barbuda, una pequeña nación insular del Caribe, hizo un anuncio que dio vuelta al mundo: el país celebrará un referéndum para definir si mantiene al monarca como su jefe de Estado o si se convierte en una república. Hay 14 naciones, además del Reino Unido, que tienen al rey Carlos III como jefe de Estado. Se les conoce como los "Commonwealth realms", es decir los "reinos de la Mancomunidad". Nueve de estos países son de América.

Excolonias podrían replantear su relación con la corona

A la hora del café

Los últimos años han sido difíciles para Burger King: este es su plan

Los pasos en falso durante la pandemia hicieron que la cadena se quedara atrás de la competencia. En los últimos trimestres, Burger King ha tratado de ponerse al día, y ahora la compañía espera que una gran inversión en restaurantes y publicidad ayude a impulsar el crecimiento y lo ponga por delante de sus pares.

Burger King invertirá US$ 400 millones para la mejora de la marca

¿Dónde ver las series ganadoras de los Premios Emmy 2022?

"Succession", "The White Lotus" y "Ted Lasso" fueron las grandes producciones ganadoras de los Premios Emmy. Mira aquí en qué plataformas puedes ver estas y otras series galardonadas.

Estos fueron los mejores momentos de los Premios Emmy

Kelly Ripa cuenta que se desmayó mientras tenía sexo por culpa de unos quistes en los ovarios

La popular presentadora de televisión tiene un libro a punto de salir, "Live Wire: Long-Winded Short Stories", y una de las historias que incluyó ha creado un gran revuelo.

El método científico para dormir a un bebé que llora

Es la pesadilla de todos los padres: un bebé exhausto que no deja de llorar cuando es hora de irse a dormir. La solución es un par de números mágicos —cinco y ocho— según investigadores japoneses que realizaron experimentos con 21 madres.

La misión Artemis I tiene nueva fecha para el próximo intento de lanzamiento a la Luna

Los funcionarios de la NASA están retrasando el próximo intento de lanzamiento de su megacohete lunar Artemis I por cuatro días más hasta el 27 de septiembre, anunció la agencia espacial.

Artemis I tiene 2 nuevas fechas posibles de lanzamiento

La cifra del día

8,3%

La inflación en Estados Unidos se redujo en agosto por segundo mes consecutivo, pero sigue siendo obstinadamente alta: los precios subieron un 8,3% interanual.

La cita del día

"Cuando era niña, todo lo que quería ver era a mí en los medios: alguien gorda como yo, negra como yo, hermosa como yo"

Lizzo, la cantante de "About Damn Time", hizo realidad un sueño que tenía desde su infancia en los Emmy y dedicó su triunfo a las "chicas grandes" en un conmovedor mensaje.

Y para terminar...

Las tiernas reacciones a una Ariel de raza negra al ver el tráiler de “La sirenita”

Disney lanzó el tráiler de una nueva versión de imagen real de “La sirenita”. Padres compartieron las reacciones de sus hijas negras al ver a Halle Bailey como Ariel, la icónica sirena.