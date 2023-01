Las 5 cosas que debes saber este 11 de enero: En la oficina privada de Biden había material de Ucrania e Irán

Nueve revelaciones impactantes de "Spare", la biografía del príncipe Harry. Los pasaportes más poderosos del mundo para viajar en 2023. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. EXCLUSIVA | En la oficina privada de Biden había material de Ucrania e Irán

Entre los documentos clasificados de la época de Joe Biden como vicepresidente descubiertos en un despacho privado el pasado otoño boreal hay memorandos de los servicios de inteligencia estadounidenses y materiales informativos que trataban temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido, según una fuente familiarizada con el asunto.

2. ANÁLISIS | Lo que Brasil perdió en los disturbios

La bandera de Brasil tiene una frase grabada en medio de su globo azul con estrellas: "Orden y Progreso". Es la misma bandera que estuvo omnipresente cuando los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en la capital de la nación. Los ideales de orden y progreso fueron reemplazados por el desorden y el caos de este domingo. Los hechos que se desarrollaron en Brasilia fueron impactantes y aterradores, pero no sorprendentes.

¿Cómo está Brasil a dos días de los disturbios en la capital? 1:18

3. Los grandes ganadores de los Globo de Oro

Después de años de polémicas, ganó la diversidad en la edición número 80 de los Globo de Oro. Y lo hizo durante el regreso triunfal de la ceremonia de premiación a la pantalla chica estadounidense, luego de que en el 2022 se realizara silenciosamente. Entre los ganadores destacaron actores y actrices de raza negra, dos asiáticos, un compositor de la India, entre otros. México y Argentina también brillaron. Mira la lista completa de ganadores.

4. El dilema de California: ¿cómo aprovechar la lluvia para aliviar la sequía?

El brusco cambio de las alertas que vivió California en unos días, pasando de la sequía a las inundaciones, pone de manifiesto el dilema al que se enfrenta el estado: ¿cómo gestionar una cantidad abrumadora de lluvia en un estado con escasez de agua? ¿Es posible aprovechar esa agua para que esté disponible en los meses secos del verano?

Inundaciones en California afectan a los residentes de Santa Cruz 1:21

5. Nueve revelaciones impactantes de "Spare", la biografía del príncipe Harry

El príncipe Harry lanzó una serie de acusaciones incendiarias contra miembros de su familia en su nuevo libro biográfico, que revela una serie de enfrentamientos privados entre él y otros altos miembros de la realeza y detalla su separación de la familia. CNN obtuvo una copia del libro, llamado “Spare”, una referencia al papel del duque de Sussex como el “heredero de repuesto” de la monarquía.

Ichaso: Silencio absoluto, la respuesta de la realeza sobre libro de Harry 5:07

--------------

A la hora del café

¿Una sopa que satisfaga de verdad? Este ingrediente mediterráneo clave lo consigue

Las sopas son las comidas más fáciles de preparar, pero a menudo pensamos que no llenan lo suficiente. Esta sopa mediterránea utiliza un ingrediente clave, no cárnico, que tiene más fibra que las alubias negras y más hierro que un filete T-bone. Encuentra esta y otras recetas.

El garbanzo será el ingrediente clave para tu sopa de ahora en adelante 3:08

Estos son los pasaportes más poderosos del mundo para viajar en 2023

Un trío de pasaportes asiáticos ofrece a sus titulares una mayor libertad de viajes internacionales que los de cualquier otro país, según un nuevo informe trimestral de Henley & Partners. Aquí, el listado de los más y menos poderosos.

Estos son los pasaportes más poderosos de América Latina 1:30

Aerolíneas chinas lanzan nuevas rutas aéreas en 2023

China eliminó la cuarentena entre otros requisitos que regían para los viajeros entrantes, allanando el camino para que se reanude la industria turística. Al mismo tiempo, las principales aerolíneas de China comenzaron a aumentar su oferta de vuelos.

Una agencia federal de EE.UU. considera la posibilidad de prohibir las estufas de gas

Una agencia federal de Estados Unidos considera la posibilidad de prohibir las estufas de gas, una fuente de contaminación en interiores que se vincula con el asma infantil. Esto es lo que dice la ciencia sobre el tema.

Agencia de EE.UU. considera prohibir estufas de gas 0:48

Concierto de BTS 'Yet To Come' en cines: fecha, entradas, preventa y horarios

¡Atención, ARMY! Una nueva experiencia de BTS en cines llegará en febrero y esto es lo que debes saber si quieres conseguir entradas.

Conoce cómo sería el K-pop en 2023 sin la banda surcoreana BTS 3:55

--------------

La cifra del día

600%

Gran parte de California ha tenido precipitaciones entre un 400% y un 600% por encima de la media.

Tras largas sequías, las lluvias traen alivio a los agricultores en California 3:40

--------------

La cita del día

"Asaltaron también el Capitolio de Estados Unidos. El fenómeno es el mismo. Son tiempos extraños (...) Yo diría sin temor a equivocarme: la respuesta brasileña al golpe fue cualitativamente superior a la que se vio en otras partes del mundo"

El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, comparó el asalto a los edificios gubernamentales en la capital del país con el ataque al Capitolio de EE.UU. en 2021 y resaltó la respuesta de las fuerzas del orden brasileñas.

--------------

Y para terminar

El momento en que dos tortugas en peligro de extinción regresan al mar

Dos tortugas verdes regresaron al mar en Argentina tras ser rescatadas y rehabilitadas. Así fue como estos animales en peligro de extinción regresaron a su hogar.