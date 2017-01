Con esta aplicación, voluntarios les “prestan” sus ojos a los ciegos para que puedan volver a ver

(CNN) - Hace dos años el sudafricano Chris Venter perdió la vista por un virus que contrajo mientras estaba de viaje.

Venter, que antes era chef, estaba determinado a seguir cocinando. Para ello tuvo que volver a aprender cómo caminar por la cocina e incluso, cómo picar cebollas. Y cuando quiere servir leche, tiene un dispositivo que le indica cuando el vaso está lleno.

Pero aún hay obstáculos como no poder ver el color de las cebollas o la fecha de vencimiento de la leche.

Gracias a una nueva aplicación llamada BeSpecular, Venter puede conectarse con miles de voluntarios de todo el mundo que están dispuestos a “prestarle” sus ojos.

“La primera vez que usé la aplicación estaba a punto de picar una cebolla y no sabía si era blanca o roja, así que tomé una foto”, dijo el blogger de 43 años.

Una vez el requerimiento es enviado, un puñado de voluntarios, también llamados “visionarios”, reciben una notificación en sus teléfonos.

“Me tomó solo 30 segundos tener la primera respuesta”, dijo Venter.

La aplicación fue lanzada el 13 de octubre de 2016, el Día Mundial de la Vista, y hasta el momento ya tiene unos 10.000 suscriptores entre los que hay personas impedidas visualmente y voluntarios, según la compañía que está basada en Johannesburgo, Sudáfrica.

La idea de la aplicación fue concebida en la Universidad de Stanford en 2014, donde el director ejecutivo Stephanie Cowper y el director de tecnología, Giacomo Parmeggiani, eran compañeros de clases.

“Queríamos tener un impacto grande en la vida de las personas usando tecnología”, dice Cowper. “La industria de las discapacidades era donde de alguna manera podríamos hacer una gran diferencia”.

Similar a las aplicaciones para citas

Esta aplicación usa un algoritmo que conecta a la gente indicada entre sí, muy parecido a como funcionan las aplicaciones para citas.

El requerimiento va a voluntarios de edades y ubicación física similares, explica Cowper.

“Las cosas son culturalmente específicas en términos de marca”.

Por ejemplo el té de Twinings o la popular pasta inglesa para untar ‘Marmite’. “Incluso si alguien te muestra un paquete o un tarro por detrás, probablemente reconozcas lo que es”, dice.

Enviarle el requerimiento a más de una persona ejerce menos presión en los voluntarios, explica ella.

“Si estás ocupado, no tienes que preocuparte”.

Cómo usar un celular cuando no puedes ver

Como otras personas con impedimentos visuales, Venter navega por su teléfono inteligente utilizando una interfaz táctil y un discurso sintético.

“Mi pantalla es negra. Cuando paso mi dedo por la pantalla, el teléfono me dirá lo que estoy tocando, así que puedo presionarlo dos veces para abrirlo”, cuenta Venter.

BeSpecular no es la única aplicación que ayuda a los discapacitados visuales. Otras usan algoritmos para identificar lo que está en la pantalla, como aplicaciones móviles de cámara como TapTapSee, que automáticamente identifica objetos. Otras como la aplicación danesa Be My Eyes que les permite a los usuarios interactuar con otros directamente a través de video.

Chris Danielsen, director de la Federación Nacional de Ciegos de Estados Unidos, dice que aunque esas aplicaciones son muy útiles, hay algunas advertencias para considerar.

La privacidad de los usuarios ciegos es un ejemplo.

“Quieres ser cuidadoso cuando estás compartiendo información con un tercero que no conoces. Como persona ciega, tiendo a ser muy cuidadoso con cualquier cosa de carácter personal”.

¿Puede esta aplicación reemplazar el contacto humano?

También está la cuestión de si una aplicación puede reemplazar el contacto humano.

Danielsen dice que las aplicaciones son un servicio adicional a los amigos o a la ayuda humana que ya está disponible, que sigue siendo su preferencia a la hora de ir de compras, por ejemplo.

“Siempre es mejor tener a alguien que te conozca y que sepa cómo trabajar contigo”, añade Danielsen.

De Japón hasta Finlandia y México, BeSpecular tiene usuarios en 50 países según la propia compañía.

Lo próximo para BeSpecular es traducir la aplicación a otros lenguajes y lanzar un software empresarial —que actualmente está en etapa de prueba en varias compañías en Sudáfrica— que tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la discapacidad en lugares de trabajo en África donde aún hay un estigma social alrededor de la ceguera, dice Cowper.

“Esperamos romper esas barreras y hacer que la gente hable del tema”.