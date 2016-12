¿Qué tan cierto es que hoy será la noche más oscura en 500 años?

(CNN) - Este es uno de esos casos en que los hechos dañan un titular muy atractivo.

Seguramente lo viste aparecer esta mañana en tus redes sociales. “¡Esta será la noche más oscura en 500 años!”.

¡Oh, qué emocionante! Sí, salvo porque nada de eso es cierto.

Muchos en internet afirman que será la noche más oscura en siglos porque es el solsticio de invierno, que marca el comienzo del invierno y la noche más larga en el Hemisferio Norte, y porque dice que esta noche habrá un eclipse lunar que apagará la luz de la luna. Así que solsticio + eclipse = la noche más larga y oscura.

Pero el error más grande es que no habrá un eclipse lunar esta noche. Una rápida revisión con la NASA revela que los dos eclipses lunares de este año ya ocurrieron. “No hay eclipse esta noche”, aseguró a CNN Noah Petro, científico investigador del Goddard Space Flight Center de la NASA. “Estas cosas no surgen de la nada; sabemos cuándo ocurren. La luna saldrá hoy así que no estará complemente oscuro. Ascenderá sobre la medianoche en Boston, donde estoy esta noche. Y será una luna creciente. No será una ‘luna oscura’. La noche más oscura que tenemos es cuando hay luna nueva”.

En luna nueva no hay luna que ilumine el cielo nocturno.

No será tan oscura

Incluso si hubiera un eclipse lunar esta noche, todavía estaríamos lejos de presenciar la noche más oscura de nuestras vidas. Petro asegura que durante un eclipse lunar la luna todavía refleja algo de la luz solar. La luz que se refleja es luz que viaja a través de la atmósfera terrestre y por eso la luna se ve roja. Es como ver el atardecer y el amanecer reflejados en la luna.

Y hay una sola razón más por la cual las noches ya no pueden ser tan oscuras: la tecnología moderna.

“Ya no tenemos cielos oscuros por la contaminación lumínica”, dice Petro. “Hace 500 años tenían cielos muy oscuros en cualquier parte y todas las noches porque no tenían contaminación lumínica. Si quieres ver un cielo nocturno realmente oscuro tienes que ir a Barrow (Alaska). Ni siquiera el sol saldrá hoy allá porque está arriba del Círculo Ártico”.

El rumor

La fuente de toda esta confusión parece ser un artículo publicado en diciembre del 2010 en una web llamada io9, que exageró el combo de solsticio de invierno y eclipse lunar que ocurrió el 21 de diciembre del 2010 (la última vez que sucedió algo así, de hecho).

Hace poco la gente comenzó a compartir el artículo a través de internet sin verificar la fecha, unos pocos medios lo retomaron y bum, nació un pedazo celestial de falsedad. Pero es comprensible porqué a la gente le gustan esas noticias: porque son fantásticas.

“Un eclipse lunar en el solsticio de diciembre es algo muy extraño”, le dijo a CNN Alex Young, director de ciencia asociado de la NASA. “La primera vez que pasó antes del 21 de diciembre del 2010 fue el 21 de diciembre de 1638. Y la próxima vez que ocurra será en el 2094”.

Así que eso le da a internet 78 años para hacerlo bien la próxima vez.