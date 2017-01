Deseos de año nuevo: 10 lugares perfectos para unas vacaciones 'fitness'

(CNN) – La determinación de cuidar nuestra salud en este año nuevo no tiene que significar una desintoxicación miserable, a costa de negarnos lo que más nos gusta.

Enero es la época perfecta para una tomarse una pausa y escaparse a un lugar relajante, que incluya una buena dosis de ejercicio y ‘fitness’.

Estos 10 lugares son ideales para que los fanáticos de la salud disfruten y, de paso, bajen esos kilitos de más a principios de 2017.

Caminatas y bodyboard en Costa Rica

La gran biodiversidad y el clima tropical de Costa Rica lo hacen el lugar perfecto para tomarse unas vacaciones en enero.

Mientras que sus playas en el mar Caribe ofrecen muchas oportunidades para relajarse, el surf en el lado del Pacífico es ideal para aquellos que buscan hacer algo de actividad física.

La agencia Bodyboard Holidays ofrece viajes a la remota villa de Santa Teresa, logrando que principiantes y expertos puedan romper excelentes olas.

Para aquellos que están desesperados por la atmósfera caribeña, pero quieren un impulso saludable y de ejercicio, Discover Adventure tiene una caminata de 12 días, que va de costa a costa e incluye rafting en aguas rápidas de selva tropical hasta lugares más calmados.

Ciclismo y natación en la Cuba histórica

El panorama en Cuba está cambiando rápidamente, pues el país planea seguir abriéndose en 2017.

Montar bicicleta a lo largo de toda la isla es una buena manera de sentir el ambiente de las festividades y también de empaparse de la historia reciente de este país.

Responsible Travel tiene una excursión de nueve días que va desde La Habana hasta Santa Clara. Es un viaje relajado a través de rutas tranquilas por la costa. Incluye paradas en lugares como Playa Larga, para un chapuzón; así como en sitios claves del estilo de Bahía de los Cochinos y el mausoleo del Che Guevara.

Surf de vela y entrenamiento de circo en República Dominicana

Cabrete, en la costa norte de República Dominicana, tiene mucho más que ofrecer aparte de navegar las olas.

El hotel temático de ecología y aventura, Extreme Hotel, sirve la adrenalina para ponerte en forma. Las opciones van desde el surf de vela a través de aguas celestes, hasta un entrenamiento para aprender el arte del trapecio, en la única escuela del país que enseña habilidades de circo.

Esta inusual academia está conformada por entrenadores certificados internacionalmente, que ayudan a los turistas a desarrollar grupos musculares básicos con un enfoque que va mucho más allá de la clase sudorosa de gimnasia promedio.

También hay campos ‘fitness’ y clases de yoga para aquellos que quieren algo más relajado.

Campos de entrenamiento en las playas de Miami

Los campos de verano no solo son sinónimo de untarse de barro en un parque local o de recibir órdenes gritadas por entrenadores físicos con grados militares.

El hotel The Confidante, en Miami Beach, tiene una serie de clases y campos ‘fitness’ diseñados para que los invitados y visitantes se sientan saludables en este 2017: sin ser reprendidos.

Los entrenadores personales, Christophe y Tracie Vlaun, dictan sus clases en medio de la arena: “beach cross” y “beach body blast”, para aquellos que hayan realizado ejercicio de alta intensidad.

También están disponibles sesiones más relajantes como las de yoga. Las clases empiezan a las 10am y cuestan 20 dólares para quienes nos son huéspedes.

Safari en bicicleta en Tanzania

Una cosa es ver de cerca la vida salvaje de Tanzania, mientras estás en la parte trasera de una camioneta 4 x4. Pero otra muy distinta es combinar un safari con un paseo épico en bicicleta por las carreteras del país. Ese es el mejor golpe ‘fitness’ de fin de año .

Con el viaje de 11 días de Rothschild Safaris podrás ver los rebaños de elefantes en Tarangire, antes de pedalear hasta el Parque Nacional Lago Manyara y visitar el gran cráter Ngorongoro.

Este anfiteatro de 259 kilómetros cuadrados es el hogar de guepardos, cebras, rinocerontes negros y hienas.

Y, para un ejercicio extra, también tendrás la oportunidad de salirte de la ruta y emprender una caminata por el crater Empaki.

Caminata en la ruta North Down Way de Inglaterra

Dar un paseo por las zonas campestres de Inglaterra es una forma sencilla de ponerse en forma y disfrutar de algunos de los paisajes más bucólicos de Europa.

El North Downs Way es un sendero muy bien señalizado, que cuenta con 251 kilómetros. Se extiende desde Farnham, al sur de Londres, hasta la costa de Kent en Dover, pasando por la ciudad de Canterbury, considerada patrimonio de la humanidad por la Unesco.

El recorrido puede hacerse completo en una sola jornada o tomarse por sesiones.

Load Off Your Back cuenta con excursiones autoguiadas de cinco, siete y once días. El equipaje se deja y se recoge en casas locales para huéspedes, con el objetivo de que los visitantes puedan disfrutar de la extraordinaria belleza de los lugares en Inglaterra sin ningún tipo de molestia y libres de cargas.

Muay Thai en Koh Samui y Bangkok, Tailandia

Para aquellos que están buscando quedar destrozados este año nuevo, ningún deporte resultará tan perfecto como el Muay Thai.

Conocido como “el arte de los ocho miembros”, esta actividad es bastante popular en Tailandia. Incluso, hay una gran oferta de gimnasios de entrenamiento para que los visitantes ‘fitness’ puedan aprender de los lugareños.

Los hoteles y resorts de gama alta, inevitablemente, se unieron a esta tendencia cuando el Four Seasons Koh Samui empezó a ofrecer su propio cuadrilátero de entrenamiento frente al mar –así como un instructor personal– con vista al mar para aliviar los dolores y las molestias de practicar este deporte

Los turistas que se encuentren en Bangkok pueden dirigirse al hotel The Siam para vivir un retiro de cuatro noches, con procesos antiguos de un profesional en Muay Thai.

Levantamiento de troncos y atletismo en las dunas de Zanzibar

Pocos lugares pueden igualar a Zanzibar cuando se trata de escapar las frías mañanas y tardes oscuras que llegan a mediados de enero, y que muchos deben soportar.

Aunque tumbarse unos días en la silla para broncearse es una idea tentadora, estas islas tropicales ofrecen muchas opciones para aquellos que quieren ponerse en forma este año nuevo.

Health and Fitness Travel tiene un paquete Wildfitness que incluye maratones por las dunas de Zanzibar (para así quemar grasa en las piernas), sesiones de boxeo en un campo de palmas de coco y hasta levantamiento de troncos para aumentar la fuerza y la resistencia.

Y, afortunadamente, el buceo es de primera clase y proporciona un descanso de bienvenida, tras el ejercicio extenuante.

Yoga y meditación en el Himalaya indio

En las estribaciones del Himalaya del norte de la India, Kumaon es el destino ideal para cualquier persona que quiera llevar su interés en el yoga al siguiente nivel.

Shakti Himalaya ofrece el tour guiado, "Head in the Clouds”, liderado por sus profesores internos y con paradas diseñadas para practicar yoga y meditar en medio del camino.

Incluso cuenta con un chef privado que está disponible en cada pausa del viaje.

El retiro de Dunagiri ofrece una experiencia más rústica y asequible, con espectaculares vistas de las montañas desde sus pisos al aire libre.

Esquí de montaña en los Alpes italianos

Los viajes anuales para esquiar son una gran método de bajar de peso, después de semanas llenas de exceso por las festividades.

El proceso usual de ascender a los picos y bajar en caminatas sencillas puede convertirse en algo repetitivo. Sin embargo, siempre está la opción del esquí de alpinismo.

Subir la colina con esquís y polos para enfrentarse a las rutas desafiantes que están fuera de pista no es para los débiles o inexpertos. Además, implica un esfuerzo físico como ningún otro.

Much Better Adventures ofrece un fin de semana de montañismo en el campo Monterosa de Italia, así como un día de esquí gratuito y viajes guiados por rutas ocultas.

Joe Minihane es un escritor freelance de viajes. Su nuevo libro "Floating: A Life Regained," será publicado en mayo de 2017.