'The Crown': un vistazo a la cercana relación entre la reina Isabel II y Winston Churchill

(CNN) – Secretos, mentiras y la lucha del primer ministro Winston Churchill para mantener su cargo. Eso es lo que retrata la serie original de Netflix, The Crown.

En la serie, los espectadores logran ver la dinámica entre la reina Isabel II (Clarie Foy) y Churchill (John Lithgrow) durante su segundo mandato como primer ministro.

"Muchos cuestionan si todavía tengo algo que ofrecer", dice Churchill a la reina Isabel II. "La respuesta es que sí tengo. Tengo que dejar a una soberana lista para ejercer su deber".

Se cree que Netflix invirtió un total de 100 millones de dólares en la producción de los 10 episodios de esta serie de drama. Y Ted Sarantos, director de contenidos de Netflix, apuesta que los espectadores pensarán que el dinero fue bien invertido.

"(The Crown) está producida a una escala a la que no creo que ningún canal pueda llegar", dijo Sarantos en una entrevista en septiembre de 2016. "Porque nuestra audiencia es grande y global y la historia es increíblemente local, nosotros podemos invertir mucho dinero en un proyecto como este".

The Crown fue escrita por Peter Morgan, nominado dos veces a los Premios de la Academia por Frost/Nixon y The Queen. La serie fue dirigida por Stephen Daldry, que ha recibido varias nominaciones a los los Oscar por su trabajo en películas como Billy Elliot en 2000 y The Hours en 2002. Ambos crearon también el popular musical The Audience protagonizado por Helen Mirren.

"Estaba impresionado por la relación entre Winston Churchill, este viejo, asustado y desvanecido león, y una joven hermosa que se convirtió en reina mucho antes de lo que ella esperaba", dijo Morgan en una entrevista con el New York Times en octubre de 2016.

"Pensé que podría ser una cinta y la comencé a escribir como una. Pero empecé a pensar, ¿debería la historia comenzar un poco antes, desde su boda con Felipe? Y me di cuenta de que podría ser una serie".

"Uno se tiene que preguntar, ¿cuál es el propósito de la corona?" dice Churchill en otra escena. Esta pregunta se explorará en las próximas temporadas.