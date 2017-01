La crisis de la economía venezolana

(CNN Español) - CNN sigue muy de cerca desde hace mucho tiempo a través de muchos de sus programas la prolongada crisis de la economía venezolana, que se acentúa día a día. Por eso en GloboEconomia lo hacemos solo muy de tiempo en tiempo.

Pero nos parecía importante saber cómo se explica esa crisis en Wall Street a los tenedores internacionales de bonos soberanos venezolanos, y eso hemos hecho esta semana hablando con el economista Efraín Velázquez, que es uno de esos interlocutores venezolanos que explica a bancos de inversión y grandes inversionistas internacionales lo que está ocurriendo en esa maltrecha economia.

En Venezuela “se vienen tomando decisiones equivocadas desde hace mucho tiempo, y nada está cambiando” dice Velázquez. Sin embargo, el análisis frío de la situación muestra “que es posible enderezar el rumbo”. Velázquez enumera algunas alternativas que están ahí para salir de la crisis.

Y por ejemplo, la negociación de líneas de crédito con proveedores extranjeros de materias primas que necesita el país para restablecer su cadena de abastecimiento de alimentos y medicinas es una de esas alternativas que Velázquez cree,“que no es imposible contemplar, siempre que se dan las garantías de cambio de estrategia económica que esos proveedores requieren”. Me parece que la conversación ha sido todo lo positiva que podía ser. Y para nosotros ese era el objetivo número uno.

