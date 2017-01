Pablo Escobar y Piper Chapman, los personajes del videojuego de Netflix

(Expansión) - Pablo Escobar, Piper Charman, Mike Wheeler y Marco Polo son compañeros de aventuras en el primer videojuego de Netflix.

La plataforma de contenidos on demand lanzó este martes su primer videojuego FlixArcade con personajes de sus series originales: Narcos, Orange Is The New Black, Stranger Things y Marco Polo.

A través de un video en redes sociales, Netflix promocionó FlixArcade, que se pude jugar en línea. El videojuego consiste en una carrera de obstáculos que los personajes deben librar para llegar a la meta.

Este es el primer videojuego que lanza la plataforma de contenido streaming. En 2017 se esperan los estrenos de nuevas temporadas de sus series originales.