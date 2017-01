Adivina quién: las posesiones presidenciales de Estados Unidos en 35 preguntas

(CNN Español) – Llegó el Día '0' para la era de Donald Trump: este viernes el magnate estadounidense asume la presidencia y llega a la Casa Blanca. Aquí está su gran día. Mientras los detalles de la posesión se terminan de afinar y los ojos de todo el mundo están puestos en este país, hicimos un recuento sencillo de las anteriores posesiones presidenciales y sus momentos más destacados. Un repaso histórico desde 1789, cuando el primer mandatario de Estados Unidos George Washington asumió el cargo, en 35 preguntas. ¿Puedes adivinar quién?

1. La primera es fácil, por decir lo menos: ¿quién fue el primer hombre negro en ser presidente de Estados Unidos?

Sí, adivinaste. Es el presidente saliente Barack Obama, que estuvo en el gobierno por dos administraciones.

2. ¿Quién ha dado el discurso más corto?

George Washington: el 4 de marzo de 1793 sólo pronunció 135 palabras.

3. ¿Quién ha dado el discurso más largo?

Una hora y 45 minutos duró William Henry Harrison pronunciando su discurso de investidura el 4 de marzo de 1841. Tenía cerca de 8,500 palabras. Y, aunque estaba lloviendo durante la ceremonia, el presidente se negó a usar un abrigo o un sombrero. Decisión que resultó en una gripa y posterior neumonía que lo llevó a la muerte un mes después. Ostentó la presidencia más corta de Estados Unidos.

4. ¿Quién tuvo el desfile inaugural más largo?

Bill Clinton no solo pasó a la historia por el escándalo con Monica Lewinsky: el 30 de enero de 1993, durante su primera posesión tuvo el desfile más largo de todos los presidentes en Estados Unidos.

5. ¿Quién tuvo elefantes en su toma de posesión?

El señor Dwight D. Eseinhower incluyó tres elefantes (y 350 caballos) en su primer desfile de inauguración el 20 de enero de 1953. Un evento que duró dos horas y media y contó con la participación de 22.000 soldados y 5.000 civiles.

6. ¿Quién fue el único en tener más de dos inauguraciones?

El récord lo rompió Franklin D. Roosevelt, el 20 de enero de 1945, cuando se realizó su cuarta toma de posesión. Se estima que ese día una multitud de 2.000 espectadores se aglomeraron más allá de la vaya sur de la Casa Blanca. La enmienda 22, ratificada en 1951, dispuso que ningún otro presidente podría gobernar más de dos periodos.

7. ¿Quién ha tenido más bailes inaugurales?

En su primera posesión, en enero de 1981, Ronald Reagan celebró nueve bailes. Además, durante su investidura 52 rehenes estadounidenses fueron liberados por Irán. George Herbert Walker Bush asistió a un número igual de bailes el día de su investidura: 20 de enero de 1989. Su hijo, George W. Bush, también le siguió los pasos y estuvo en esa misma cantidad de bailes el 20 de enero de 2005.

8. ¿Quién tuvo la idea de usar programas para el día de la inauguración?

Este precedente, que resultaría en los complejos protocolos modernos, fue obra del presidente Martin Van Buren. Además el día de su inauguración, el 4 de marzo de 1837, no se conformó con un solo baile: ese día se celebraron dos.

9. ¿Quién no salió de su casa para el juramento?

Chester A. Arthur hizo uno de sus dos juramentos al cargo a las 2 de la mañana el 20 de septiembre de 1881, en su casa en Nueva York. Repitió el protocolo dos días después en la Sala del Vicepresidente. Fue la primera vez que un juramento se celebró en este lugar.

10. ¿Quién es el único presidente que ha sido investido dentro de un avión?

Por seguridad, Lyndon B. Johnson tuvo que hacer el juramento al cargo dentro del avión Air Force One, un Boeing 707, después de que el presidente John F. Kennedy fuera asesinado. También fue la única vez que una mujer, Sarah T. Hughes, juez de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Norte de Texas, ofició dicha ceremonia.

11. ¿Quién salió del Capitolio en un helicóptero antes de la inauguración de su sucesor?

Gerald Ford fue el primero en usar este medio de transporte para salir de los terrenos del Capitolio el día en que Jimmy Carter debía posesionarse.

12. ¿A quién una fuerte tormenta de nieve le dañó el día de su posesión?

La tormenta de nieve que vivió Estados Unidos el 4 de marzo de 1909 le impidió al presidente William H. Taft hacer su juramento al aire libre (le tocó hacerla en la Cámara del Senado). Además, la mayoría del desfile de inauguración fue cancelado. Eso sí: fue la primera vez que un automóvil participó en la investidura presidencial, pero Taft no era uno de los ocupantes.

13. ¿Quién fue el primer vicepresidente en convertirse en presidente, tras una muerte?

El 6 de abril de 1841, John Tyler asumió la presidencia después de que William Henry Harrison muriera a causa de una neumonía mientras estaba en el cargo. Por si acaso y para prevenir cualquier cuestionamiento a su autoridad, Tyler volvió a tomar el juramento.

14. ¿Quién incluyó a Dios en el discurso de posesión?

Se dice que fue nada más y nada menos que George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, durante su discurso de posesión el 30 de abril de 1789. Aunque no hay evidencia histórica, muchos le han acreditado una especie de improvisación que resultó en la famosa frase “So help me God” (“Y que Dios me ayude”). Así habría establecido un presidente que muchos de sus sucesores han seguido.

15. ¿A quién se le ocurrió la idea de besar la Biblia?

También es responsabilidad de George Washington.

16. ¿Quién se opuso a la palabra “jurar” durante su investidura?

Más que jurar, Franklin Pierce ratificó su compromiso solemnemente como mandatario de Estados Unidos, el 4 de marzo de 1853. ¿La razón? Tenía una seria objeción religiosa para usar la palabra “juro”. También rompió el precedente de besar la Biblia: en su reemplazo simplemente puso su mano izquierda sobre ella. Herbert Hoover, el 4 de marzo de 1929, tampoco quiso jurar porque era un cuáquero.

17. ¿Fue el el único que se negó a besar la Biblia?

No. El 20 de enero de 1953, Dwight D. Eisenhower también rompió esa tradición. De hecho, decidió recitar una oración propia en el momento planificado para el beso al libro sagrado.

18. ¿Cuál fue la primera toma de posesión en la que pudo participar la comunidad negra de Estados Unidos?

Fue en el desfile inaugural de Abraham Lincoln el 4 de marzo 1865. Asociaciones cívicas y un batallón de afroestadounideses formaban parte de la escolta del presidente. Y ese día, a pesar de la creciente preocupación por la seguridad de Lincoln, el nuevo líder de Estados Unidos estrechó cerca de 6.000 manos.

19. ¿Cuál fue el primer desfile inaugural en el que las mujeres pudieron participar?

Fue durante la ceremonia pública que realizó el presidente Woodrow Wilson el 5 de marzo de 1917.

20. ¿Quién tuvo a la poeta Maya Angelou en su ceremonia de inauguración?

El 20 de enero de 1993, la investidura de Bill Clinton contó con la participación de Maya Angelou, quien leyó un poema preparado especialmente para esa ocasión: “On the Pulse of the Morning”. La segunda posesión de Clinton coincidió con la conmemoración del nacimiento de Martin Luther King.

21. ¿Quién fue el primero en llevar a su mamá a las ceremonias de inauguración?

El 4 de marzo de 1881, la mamá del presidente James Garfield, Mrs. Elizabeth Ballou Garfield, asistió a los eventos de la toma de posesión de su hijo.

22. ¿De quién fue la primera inauguración que se transmitió por telégrafo?

El 4 de marzo de 1845, James Polk se posesionó como presidente de Estados Unidos. A su lado se sentó el inventor del telégrafo, Samuel Morse, quien transmitió las noticias durante la ceremonia.

23. ¿Cuál fue la primera posesión en ser fotografiada?

James Buchanan fue el primer presidente, del que se tiene noticia, en ser retratado por una cámara durante su inauguración el 4 de marzo de 1857.

24. ¿Quién fue el primer presidente en ser grabado con una cámara de cine en su inauguración?

El 4 de marzo de 1897, William McKinley dejó registro cinematográfico de su toma de posesión.

25. ¿Quién fue el primer presidente cuya inauguración fue transmitida por radio nacional?

La voz de Calvin Coolidge se oyó en todo Estados Unidos el 4 de marzo de 1925. Pero su sucesor, Herbert Hoover, no se quedaría atrás.

26. ¿Cuándo fue la primera vez que una toma de posesión fue grabada por un noticiero?

La investidura como presidente de Herbert Hoover, el 4 de marzo de 1929, marcó este importante precedente.

27. ¿De quién fue la primera inauguración que se transmitió por televisión?

El 20 de enero de 1949, cuando Harry S. Truman se posesionó por segunda vez, muchos estadounidenses pudieron ver la ceremonia por televisión.

28. ¿Cuál fue el primer desfile inaugural transmitido por televisión a color?

El de John F. Kennedy, el 20 de enero de 1961, cuando más de 32.000 personas participaron en la celebración.

29. ¿Quién fue el primero en tener una cámara de televisión en su limosina el día de su posesión?

El presidente Ronald Reagan fue acompañado por una cámara de televisión durante su recorrido del Capitolio a la Casa Blanca en una limosina. Fue durante su primera inauguración el 20 de enero de 1985.

30. ¿Cuál fue la primera investidura en ser transmitida por internet?

Cuando Bill Clinton celebró su segunda inauguración el 20 de enero de 1997, tras ganar la reelección, el evento fue difundido por internet.

31. ¿Quién estrenó el Capitolio para su posesión?

Thomas Jefferson fue el primero en usar ese lugar para su investidura el 4 de marzo de 1801. Y no sólo eso: también comenzó la tradición de escribir al Congreso aceptando la toma de posesión y organizando los tiempos de cada ceremonia.

32. ¿Quién fue el primero en llegar en su propio auto a la toma de posesión?

El 4 de marzo de 1921, Warren G. Harding fue y se devolvió de su inauguración manejando su propio automóvil. También fue el primero en usar altoparlantes durante la ceremonia.

33. ¿Quién fue el primero en caminar del Capitolio a la Casa Blanca acompañado de su familia durante su toma de posesión?

El 20 de enero de 1977, el presidente Jimmy Carter recorrió este camino junto a su familia y puso la primera piedra de una tradición que se celebra hasta hoy.

34. ¿Quién fue el primer expresidente en ver a su hijo convertirse en presidente?

El 20 de enero de 2001 fue la primera vez que un expresidente asistió a la inauguración de su hijo como mandatario de Estados Unidos. Los protagonistas fueron George H.W. Bush (padre) y George W. Bush (hijo).

35. ¿Quién fue el primero en hacer el juramento ante el jefe de Justicia de Estados Unidos?

John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos. Fue ante Oliver Ellsworth, el 4 de marzo de 1797.