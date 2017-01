Trump, tuitócrata americano: cómo el presidente usa Twitter para sus objetivos

Con un lenguaje limitado, emocional y ofensivo —según muestra un análisis de discurso realizado por The New York Times en el que se muestra que las palabras más usadas por Trump son “indecente” y “malo”—, el presidente está lejos de moderar su discurso en esta red social, además de que no todo lo que publica es cierto. Así lo ha demostrado el verificador de tuits implementado por The Washington Post, que en los últimos meses ha concluido que no es del todo verdadera la información que publica.