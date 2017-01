Azafata sobreviviente de vuelo de LaMia pide dinero pues dice que no podrá volver a trabajar

Afirma que no puede volver a trabajar pues tiene problemas psicológicos y físicos

(CNN Español) - Ximena Suárez, azafata sobreviviente del siniestrado vuelo de LaMia, dice que tiene "problemas psicológicos y físicos" y que por eso no podrá volver a trabajar.



Suárez, una de las seis personas que salieron con vida del accidente del vuelo 2933, lanzó una campaña en la página de recolección de fondos Go Fund Me, y según escribe en la descripción de la petición de donaciones, necesita dinero porque no puede continuar con su vida normal.

El vuelo de la aerolínea boliviana se estrelló cerca de Medellín, en el oriente de Antioquia, el 28 de noviembre dejando 71 muertos y 6 sobrevivientes. En el avión viajaba el plantel del equipo brasileño Chapecoense, quienes murieron en su mayoría.

La azafata explica que tiene dos hijos de 6 y 2 años, a quienes mantiene. Explica que siempre trabajó como tripulante de cabina y además cursaba estudios ingeniería en control de procesos.

Suárez busca recolectar 100.000 dólares. Desde el 23 de enero, cuando lanzó la campaña, ha recibido 745 dólares.

La aerolínea LaMia anunció días después de la tragedia que le daría una indemnización a sobrevivientes y familiares de las víctimas por 165.000 dólares.

La azafata se recuperó de sus heridas en Medellín y regresó a Bolivia el 19 de diciembre de 2016.

Suárez compartió la página de donaciones en su perfil de Facebook: