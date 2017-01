Operativo en Yemen deja primera muerte en combate en la era Trump

(CNN) - Un miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos murió por las heridas sufridas durante un operativo contra Al-Qaeda en Yemen, siendo la primera baja estadounidense en combate durante la presidencia de Donald Trump, informó el Comando Central de Estados Unidos el domingo. Otros tres efectivos resultaron heridos.

"En un exitoso operativo contra el cuartel general del brazo de Al-Qaeda en la Península Árabe (AQAP, por sus siglas en inglés), valientes fuerzas estadounidenses fueron vitales para acabar con unos 14 miembros de AQAP y capturar importante información de inteligencia que ayudará a Estados Unidos a prevenir el terrorismo contra sus ciudadanos y personas en todo el mundo", dijo Trump en un comunicado.

"Los estadounidenses estamos tristes esta mañana con las noticias de que la vida de un heroico miembro de las fuerzas armadas fue robada en nuestra lucha contra la maldad del terrorismo radical islámico", dijo.

La operación estadounidense resultó en un estimado de 14 miembros de Al-Qaeda muertos y la captura de información que podría proporcionar una idea de futuros complots terroristas.

Un funcionario de defensa dijo que la operación fue autorizada por Trump. El ejército dijo que no había bajas civiles debido al operativo. Los operativos militares estadounidenses en Yemen no son comunes, no así los ataques con drones.