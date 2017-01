Estas son las 29 películas que tienes que ver antes de los Oscar

(CNN) – En un mundo ideal, tendríamos suficiente tiempo para ver las 60 películas nominadas a los premios Oscar. Pero eso escapa de la realidad.

Así qué, ¿cuáles debes ver?

La respuesta está en las principales categorías: Mejor Película, Mejor Documental, entre otras, que sirven como guía infalible de las cintas que merecer tu tiempo.

Acá te presentamos las 29 mejores películas del año, una lista que incluye algunas de las cintas que ya el público conoce y otra que son joyas de las que poco has escuchado:

Mejor película

‘Arrival’

Una cinta de ciencia ficción con un giro fuera de este mundo.

También nominada a: Mejor Película, Mejor Director (Denis Villeneuve), Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición de Sonido, mejor mezcla de sonido, mejor guión adaptado.

'Fences'

Una cinta basada en la obra de August Wilson.

También nominada a: Mejor Película, Mejor Actor (Denzel Washington), Mejor Actriz de Reparto (Viola Davis), Mejor Guión Adaptado.

'Hacksaw Ridge'

Una drama basada en una historia real de un médico de la II Guerra Mundial, que es enviado a combate pero se niega a tener un arma por sus convicciones religiosas.

También nominada a: Mejor Película, Mejor Actor (Andrew Garfield), Mejor Director (Mel Gibson) y Mejor Edición.

'Hell or High Water'

Una película western sobre dos hermanos que roban bancos.

También nominada a: Mejor Película, Mejor Actor de Reparto (Jeff Bridges), Mejor Edición, Mejor Guión Adaptado.

'Hidden Figures'

Una historia sobre tres mujeres que rompieron barreras durante la carrera espacial.

También nominada a: Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto (Octavia Spencer), Mejor Guión Adaptado.

'La La Land'



Una extravagante historia que retrata, a través de canciones y bailes, los buenos y malos momentos de un virtuoso del jazz y una actriz que intentan hacer sus sueños realizar en Los Ángeles.

También nominada a: Mejor Película, Mejor Actor (Ryan Gosling), Mejor Actriz (Emma Stone), Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Director (Damien Chazelle), Mejor Edición, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original (2 nominaciones con 'Audition (The Fool Who Dreams)' y 'City of Stars'), Mejor Diseño de Producción, Mejor Edición de Sonido, Mejor Sonido y Mejor Guión Original.

'Lion'

Una inspiradora y a veces aterradora historia de un joven que busca a su familia de nacimiento

También nominada a: Mejor Película, Mejor Actor de Reparto (Dev Patel), Mejor Actriz de Reparto (Nicole Kidman), Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Adaptado.

'Manchester by the Sea'

Una devastadora historia de dolor y pérdida.

También nominada a: Mejor Actor (Casey Affleck), Mejor Actor de Reparto (Lucas Hedges), Mejor Actriz de Reparto (Michelle Williams), Mejor Director (Kenneth Lonergan) y Mejor Guión Original.

'Moonlight'

Una historia de vida que explora la masculinidad y sexualidad.

También nominada a: Mejor Actor de Reparto (Mahershala Ali), Mejor Actriz de Reparto (Naomie Harris), Mejor Fotografía, Mejor Director (Barry Jenkins), Mejor Edición, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Adaptado.

Mejor largometraje

'13th'

Un impactante recorrido por el sistema de justicia criminal de Estados Unidos. Dirigido por Ava Duvernay.

'Fire at Sea'

Una cinta sobre "una alguna vez pacífica isla del Mediterráneo que se convierte en el mayor puerto de entrada a Europa para refugiados africanos", de acuerdo a la descripción oficial del documental.

'I Am Not Your Negro'

"Un repaso a la historia de los negros en Estados Unidos que conecta el movimiento de los Derechos Civiles hasta #BlackLivesMatter", de acuerdo a la descripción oficial.

'Life, Animated'

Una historia sobre una familia que aprende a sacar provecho a las imágenes e historias de películas de Disney para acercarse a su hijo autista.

'O.J.: Made in America'

Un documental de cinco partes que explora la raza y cultura a lo largo de la historia de O.J. Simpson.

Mejor Cortometraje

'Extremis'

Un documental que explora el costo emocional que acarrea tomar decisiones de vida o muerte.

'4.1 Miles'

Un vistazo desgarrador a la crisis de inmigrantes de Europa, contado por un capitán de la guardia costera y su equipo, quienes han pasado sus días salvando a miles de refugiados de ahogarse en el Mediterráneo.

'Joe's Violin'

Un violín, donado a una escuela por un sobreviviente de 91 años del holocausto, termina en las manos de joven de 12 años amante de la música del Bronx.

'Watani: My Homeland'

Un documental que sigue a una familia de Aleppo por tres años y retrata su salida de Siria y su nueva vida en Alemania.

'The White Helmets'

Una cinta sobre 'Defensa Civil Siria', un grupo de voluntarios rescatistas que salvan a civiles en medio de la violencia que ocurre en Siria y Turquía.

Mejor Largometraje Animado

'Kubo and Two Strings'

Un niño llamado Kubo busca una mágica armadura usada para ayudarlo a luchar contra un espíritu vengativo del pasado.

También nominada a: Mejor Efectos Visuales.

'Moana'

Una atrevida adolescente emprende una aventura con un semi-Dios para finalizar la búsqueda de sus antepasados.

También nominada a: Mejor Canción Original ('How Far I'll Go')

'My Life as a Zucchini'

Una película de stop-motion sobre un grupo de huérfanos que forman un vínculo.

'The Red Turtle'

Una película sin diálogo sobre un náufrago que comienza una nueva vida.

'Zootopia'

Una película de Disney sobre una metrópolis populada por puros animales.

Mejor Película Extranjera

'Land of Mine'

Una cinta inspirada en eventos de la vida real sobre un grupo de jóvenes prisioneros de guerra alemanes que son forzados a limpiar minas en Dinamarca, con la esperanza de eventualmente ser enviados de vuelta a casa.

'A Man Called Ove'

Un jubilado malhumorado forma un vínculo con sus vecinos.

También nominada a: Mejor Maquillaje y Peinado.

'The Salesman'

Un thriller psicológico sobre una pareja iraní que sufre una ruptura en su relación luego de mudarse a un nuevo apartamento.

'Tanna'

Una historia de amor en el Pacífico Sur.

'Toni Erdmann'

Una historia sobre una mujer que forma un vínculo con su excéntrico padre.