Presidente Trump: la campaña terminó, es hora de gobernar para TODOS

Nota del editor: Michael A. Nutter es un exalcalde de Filadelfia, colaborador de CNN y profesor de Práctica en el Centro David N. Dinkins de la Universidad de Columbia/SIPA. Las opiniones en este artículo son de su propia responsabilidad.

(CNN) - Estimado presidente Trump: Sabemos lo que está haciendo, sabemos por qué lo hace, pero no toleraremos que esto se vuelva normal.

Usted se ha permitido equivocadamente pensar y ha convencido a su equipo de verdaderos creyentes de la Casa Blanca de que los estadounidenses van a acostumbrarse y a aceptar su extraño comportamiento, su obsesión por la grandeza, su necesidad de siempre ser "aceptado" sin importar lo que diga, su habilidad para mentir o negar lo que ha dicho o no, incluso frente a una prueba de video o de audio; su continuo torrente de ideas conspirativas sin evidencia alguna, y su abusivo y agresivo tuiteo que provoca que sus seguidores ataquen ferozmente a sus críticos.

Por su misma naturaleza, vemos que todas estas tácticas son deliberadamente dañinas, distractivas y egocéntricas (la literatura públicamente disponible indicaría que aparentemente se pueden mostrar signos de narcisismo maligno y liderazgo narcisista).

Usted no tendrá éxito en tratar de convencer a los estadounidenses, o a cualquier otro líder del mundo, de que de alguna manera todo el resto de nosotros "está errado" porque no vemos el mundo a través de su prisma enfocado solamente en el blanco y negro del "ganar o perder" o de que es el más grande, el mejor, el más increíble, el más fantástico, el primero, el único y el que se cree "que sin él no se puede hacer nada".

Expone sus inseguridades y se avergüenza a sí mismo cuando habla de esta manera, y su comportamiento obliga a muchas personas a examinarlo en una luz poco halagadora. Sus palabras y acciones parecen ser una "proyección" clásica de su parte, revelando los siguientes rasgos de personalidad:

Pequeño, como cuando discute sobre el tamaño de tus manos. Mezquino, como cuando humilló públicamente a Mitt Romney. Inseguro, como cuando obliga a la gente a aplaudirlo o animarlo. Obsesionado, como cuando habla de manera irrespetuosa sobre el tamaño de la multitud en la posesión durante el discurso que dio al día siguiente en la CIA.

Engañoso, como cuando le indica a Sean Spicer que mienta abiertamente o le permite a Kellyanne Conway que utilice la expresión "hechos alternativos" para explicar falsedades, como si estuviéramos viviendo en la sociedad de la obra de George Orwell 1984.

Desprovisto de empatía, como su incapacidad para comprender el dolor y la ira que han infligido sus palabras y acciones sobre las mujeres, los musulmanes, los mexicanos, la comunidad negra, los discapacitados, la comunidad LGBTQ y muchos otros.

La lección que muchas personas han aprendido sobre su comportamiento es que está empleando la técnica definida en inglés como el "gaslighting", que consiste en manipular a alguien "por medios psicológicos para poner en duda su propia cordura".

Estos rasgos y cuestiones de carácter son motivo de gran preocupación para muchos estadounidenses, y ahora usted aparentemente ha decidido comenzar a atacar también a algunos alcaldes.

Usted, aún siendo presidente electo, se reunió con el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, el 7 de diciembre del 2016, en la Torre Trump, pero ahora como presidente, negativa y maliciosamente tuiteó en su contra, recalcándole graves problemas de orden público.

¿Se le perdió acaso su número telefónico, por lo que sólo puede comunicarse por Twitter en lugar de hablar con él? Puede que le parezca sorprendente, pero parece que tuviera una máquina tuitera aparentemente unida de forma quirúrgica a su mano, que también tiene otra serie de características fascinantes (es también un teléfono con el que puede hablar y comunicarse con la gente).

Si usted realmente habló con el alcalde Emanuel, sabría que realmente existe un rol legítimo y apropiado que los federales pueden desempeñar en ayudarle a Chicago a lidiar con los crímenes y los asuntos de orden público. Para que eso ocurra, en lugar de tuitear de forma amenazante sobre una especie de invasión a la gran Ciudad de los Vientos, podría enviar a su equipo a preguntarle directamente al alcalde cuáles son sus necesidades y cómo podría su gobierno proporcionar asistencia y apoyo.

Luego de coordinar un plan entre su gobierno y el de Rahm Emanuel, podría viajar a Chicago y hablar sobre el gran trabajo que está haciendo para ayudar a la ciudad. ¿Lo ve? ¿No es una gran manera de mostrar liderazgo?

Así es como trabajamos los verdaderos líderes gubernamentales: nos reunimos, hablamos, planificamos y luego tomamos medidas, juntos. Las ciudades estadounidenses son las que hacen a un país grande, y el tener un compromiso entre las grandes ciudades nacionales y el gobierno federal será clave para el éxito de su gobierno. Todos debemos ser socios, no adversarios, en nuestro compromiso mutuo de servir a quienes nos eligen.

Como alguien nuevo en el servicio público, usted se beneficiaría mucho de escuchar, ver y aprender de estos líderes ciudadanos que saben de seguridad pública, educación, inmigración, creación de empleo, protección civil, derechos humanos y liderazgo gubernamental.

Los alcaldes no serán intimidados por usted o su equipo en Twitter u otros medios. Los alcaldes son directores ejecutivos de sus ciudades y éstas representan los motores de la innovación, la oportunidad, el desarrollo económico y el progreso.

Señor presidente, intente esta estrategia por una semana: ataques menos a la gente en Twitter, hable más directamente con la gente real y sobre temas reales que le importan, y de gran manera, a la mayoría de los estadounidenses.

Resístase, por favor, a su impulso casi incontrolable de divulgar públicamente cualquiera de sus obsesiones sobre sí mismo, su autoimagen o su prepotencia. Sus intransigentes seguidores aún lo adoran, las elecciones ya pasaron, usted las ganó y ahora es su turno, gústele o no, de sentarse en la Oficina Oval de la Casa Blanca como el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos de América. Ahora es el momento de que usted gobierne en nombre de los 325 millones de habitantes, y le dé un mensaje de tranquilidad al resto del mundo en el que se exprese bien claro que terminó el periodo del "gaslighting".

La campaña terminó. Es hora de gobernar para TODOS los estadounidenses.