¡Sorpresa! Este niño encontró una culebra en el inodoro de su casa

(CNN) – ¿Qué harías si encuentras una culebra en el inodoro? A Isac Mcfadden le pasó, y llamó a su mamá.

Cuando el pequeño niño de Abilene, Texas, se despertó este martes fue al baño. Y para su sorpresa encontró una serpiente cascabel resbalando por su inodoro, según reportó el canal KXVA.

“Encontré esta gran masa y supe que era una serpiente”, explicó Isac.

Rápidamente, llamó a su mamá, Cassie Mcfadden, quien reclutó a uno de los hermanos mayores de Isac para conseguir una pala y matar a la culebra.

“Yo pensaba como ¿qué haces con esto? ¿qué haces con esto? No sé”, le contó Cassie al canal.

Entonces, la mamá mató a la serpiente mientras el papá, Jason, llamaba a la compañía Extracción de Serpientes del País (Big Country Snake Removal). Cuando el experto llegó encontró 24 culebras cascabel de diamante: 13 en el sótano, cinco adultos y cinco bebés debajo de la casa y una en el inodoro, que había entrado a través de una tubería.

“Las serpientes cascabel son sigilosas y pueden ser enigmáticas: dependen en gran medida de su camuflaje”, advirtió la compañía en su perfil de Facebook. “Es simplemente cómo sobreviven. Y sólo porque no las ves no quiere decir que no estén allí”, añadió.

La empresa recomendó que los propietarios hagan revisiones regulares para identificar plagas de serpientes y aseguró que no deben tener miedo.

“Las culebras cascabel son absolutamente necesarias para los ecosistemas y las personas les tienen un miedo irracional”, indicó el portavoz de la empresa.

Isac y sus hermanos tuvieron una palabras finales de sabiduría para otros niños que encuentren serpientes en sus hogares: “Si encuentras una culebra, siempre busca a un adulto”, le dijeron a KXVA.