Globotemperatura: la economía de EE.UU. goza de buena salud

(CNN Español) - La economía de Estados Unidos goza de buena salud. Así lo ven desde J.P. Morgan Asset Management, y concretamente su estratega de Inversión Global, Gabriela Santos, con quien he hecho esta semana en GloboEconomía nuestro habitual ejercicio de “GloboTemperatura”, consistente en repasar cómo se encuentran en este momento las principales economías del mundo.

Estados Unidos lleva ocho años de crecimiento moderado —pero sostenido— que está en el en torno del 2% y que es lo que la mayoría de analistas ven también para 2017. Porque con independencia de que las nuevas políticas de la Casa Blanca puedan suponer un cambio es difícil que lo percibamos en estos primeros doce meses de gobierno.

Gabriela Santos cree que la Reserva Federal —precisamente porque la economía va a seguir por ese sendero— llevará probablemente adelante su plan de subir en tres ocasiones los tipos de interés en este año, “o incluso más si las nuevas políticas fiscales hacen que la inflación supere las expectativas actuales”, que son del entorno del 2%.

Y nos dice que están recomendando a sus clientes renta variable, aunque cada vez más selectivamente, y menos las tradicionales inversiones en bonos del tesoro, porque la subida de tipo echa hacia abajo sus precios.

Y después hemos seguido con Europa, Asia y por supuesto nuestra región, América Latina. Pero mejor veis el programa, que espero que os interese.

No te pierdas el programa este sábado a las 7:30 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET