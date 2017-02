El mensaje de Lady Gaga en el 'show' de medio tiempo del Super Bowl

(CNN) - El potente espectáculo de Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl LI no tuvo ninguna de las abiertas declaraciones políticas que muchos esperaban, pero sí un mensaje de inclusión.

La ganadora del Grammy dio inicio a su ardiente show de medio tiempo cantando God Bless America, antes de pasar al This Land Is Your Land.

Entonces, antes de bajar desde el techo usando un arnés, Gaga concluyó su emotiva introducción citando el Juramento de Lealtad: "Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", con un claro énfasis en el "para todos".

A partir de ahí, la actuación de Gaga estalló en un repertorio de sus grandes éxitos. Con Just Dance y Poker Face a Telephone y Bad Romance, Gaga se aseguró de no decepcionar a sus fieles seguidores.

Gaga interpretó mayormente los estribillos de sus canciones, pero cuando interpretó su éxito de 2011 Born This Way volvió a ofrecer otro claro mensaje de aceptación cantando unos versos hacia el final de la canción: "No matter gay, straight, or bi, Lesbian, transgendered life/ I'm on the right track baby/ I was born to survive" (No importa homosexual, heterosexual o bisexual, lesbiana, transexual / yo estoy en el camino correcto / nací para sobrevivir).

Gaga ha abanderado durante mucho tiempo el tema de los derechos LGBT, y la presencia del vicepresidente Mike Pence entre el público puede haber jugado un papel en ese mensaje.

La cantante abrió y cerró el show con un mar de drones en el cielo de Texas, para lo que tuvo que obtener una autorización especial de la Administración Federal de Aviación, que había prohibido la presencia de aviones no tripulados en o cerca del estadio.