Estas son las 97 empresas que están luchando contra el decreto inmigratorio de Trump

(CNNMoney) - Una larga lista de empresas de tecnología, desde las más grandes de la nación hasta las nuevas empresas, se han unido para apoyar la lucha legal contra el decreto de prohibición de viaje del presidente Donald Trump.



Las empresas de tecnología suelen depender del trabajo de los inmigrantes.

La prohibición de viajar ha sido suspendida por un tribunal federal de apelaciones. Este lunes, 97 compañías firmaron una moción apoyando la demanda presentada por los abogados generales de Minnesota y el estado de Washington. Casi todas son empresas de tecnología.

AdRoll

Aeris Communications

Airbnb

AltSchool, PBC

Ancestry.com

Appboy

Apple

AppNexus

Asana

Atlassian Corp

Autodesk

Automattic

Box

Brightcove

Brit + Co

CareZone

Castlight Health

Checkr

Chobani

Citrix Systems

Cloudera

Cloudflare

Copia Institute

DocuSign

DoorDash

Dropbox

Dynatrace

eBay

Engine Advocacy

Etsy

Facebook

Fastly

Flipboard

Foursquare Labs

Fuze

General Assembly

GitHub

Glassdoor

Google

GoPro

Harmonic

Hipmunk

Indiegogo

Intel

Jand, Inc. doing business as Warby Parker

Kargo Global

Kickstarter, PBC

Kind

Knotel

Levi Strauss & Co.

LinkedIn

Lithium Technologies

Lyft

Mapbox

Maplebear Inc. d/b/a Instacart

Marin Software

Medallia

A Medium Corporation

Meetup

Microsoft

Motivate International

Mozilla

Netflix

Netgear

NewsCred

Patreon

PayPal Holdings

Pinterest

Quora

Reddit

Rocket Fuel

SaaStr

Salesforce.com

Scopely

Shutterstock

Snap

Spokeo

Spotify USA

Square

Squarespace

Strava

Stripe

SurveyMonkey

TaskRabbit

Tech:NYC

Thumbtack

Turn

Twilio

Twitter

Turn

Uber Technologies

Via

Wikimedia Foundation

Workday

Y Combinator Management

Yelp

Zynga