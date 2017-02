Muere el actor Richard Hatch, de 'Battlestar Galactica'

(CNN) - El actor Richard Hatch, conocido por su papel como capitán Apollo en la serie de televisión Battlestar Galactica, murió el martes, según su representante Michael Kaliski.

Hatch murió en Santa Clarita, California, con su hijo, Paul, a su lado, dijo Kaliski. El actor de 71 años había estado luchando contra el cáncer de páncreas, según un comunicado de su familia.

En la versión original de Battlestar Galactica, emitida entre 1978-1979, interpretó al capitán Apollo y en una nueva versión en 2003, interpretó a Tom Zarek. Recibió una nominación al Globo de Oro por su papel en la versión original.

Su papel en la serie le proporcionó legiones de fans de la ciencia ficción. También escribió varios libros de Battlestar Galactica.

Nacido en Santa Mónica, California, Hatch quería ser saltador de pértiga olímpico antes de interesarse en la actuación.

Empezó su carrera en el teatro antes de aterrizar un papel en All My Children en 1970 y en la serie de 1979 The Streets of San Francisco.