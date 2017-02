Panamá: detienen preventivamente a los socios de firma Mossack y Fonseca por caso 'Lava Jato'

(CNN Español) - Ramón Fonseca Mora y Jurgen Mossack, socios de la firma de abogados Mossack Fonseca, vinculada al escándalo de los Papeles de Panamá, fueron detenidos provisionalmente la noche del jueves por su presunta relación con el caso de corrupción en Brasil conocido como Lava Jato, informó uno de los abogados de la defensa de Fonseca.

Mossack y Fonseca fueron acusados de presunto blanqueo de capitales a través de la firma de abogados en el caso Lava Jato. El bufete fue allanado por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.

Fonseca Mora dijo en Twitter que no tiene nada que ver con Lava Jato y que tanto él como su socio comparecerán voluntariamente "porque el que no la debe no la teme".

Al momento de entrar a la sede de la Fiscalía Anticorrupción este jueves, Fonseca aseguró que lo usan como chivo expiatorio e hizo varias acusaciones contra el presidente Juan Carlos Varela, de quien fue ministro consejero.

Aseguró que Varela recibió donaciones por parte de la empresa Odebrecht, vinculada en varios escándalos de corrupción en América Latina.

Posteriormente, el presidente panameño respondió a la declaración hecha por su exministro, declarando que las "donaciones privadas" que recibió durante su campaña presidencial "no son sobornos" y que "ni un dólar" de esos recursos fueron utilizados para su beneficio personal o el de su familia.

Las donaciones recibidas en mi campaña son contribuciones políticas, no son soborno. pic.twitter.com/q6SzpvSVCW — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) February 10, 2017

Ni un dólar de estas contribuciones ha sido para beneficio mío ni de mi familia; se utilizaron exclusivamente para material promocional. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) February 10, 2017

Se prevé que este viernes continúe la indagatoria ante la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada panameña.

Las autoridades panameñas ya habían allanado las oficinas de Mossack y Fonseca en abril del año pasado, a raíz del escándalo conocido como los Papeles de Panamá

