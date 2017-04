Muere a los 46 años la exministra de Defensa de España Carme Chacón

(CNN Español) - Carmen Chacón -o Carme-, quien fue la primera mujer en ocupar el Ministerio de Defensa de España, murió este domingo a los 46 años.

El Partido Socialista de España, del que era parte Chacón, confirmó el deceso.

Consternados por la prematura marcha de Carmen Chacón. Hoy todos y todas los socialistas lloramos de dolor e impotencia. pic.twitter.com/F1vvF9uGvF — PSOE (@PSOE) April 9, 2017

"La Comisión Gestora del Partido Socialista desea expresar el profundo dolor que invade en estos momentos a los socialistas de todo el país por el repentino fallecimiento de nuestra compañera y amiga Carme Chacón", dijo el Partido Socialista Español (PSOE) en un comunicado.

Se desconocen las causas del fallecimiento. Carme Chacón sufría una cardiopatía congénita, de la cual había hablado en diversas entrevistas en el pasado.

"Se puede vivir perfectamente normal con la cardiopatía congénita. Las restricciones que yo he tenido me han permitido hacer no solo vida cotidiana, sino que incluso he jugado baloncesto más de 20 años y he podido ser madre", dijo en 2011 en entrevista con Radio y Televisión Española.

En 2008, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Carme Chacón fue nombrada ministra de Defensa, siendo la primera mujer en ocupar el cargo.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dio su sentido pésame por la muerte de Carme Chacón en un mensaje en Twitter:

Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Carme Chacón, gran política con sentido de Estado. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) April 9, 2017

También la actual ministra de Defensa, María Dolores Cospedal, lamentó el deceso.

Lamento profundamente la muerte de la exministra Carme Chacón. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y al PSOE. DEP — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) April 9, 2017

Otros personajes de la política española también acudieron a la red social para lamentar la repentina muerte de la socialista.

Se va una mujer brillante y de gran capacidad política. Lo pude comprobar personalmente. Mis condolencias a su gente

Sit tibi terra levis pic.twitter.com/gcHt5Ntm3R — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) April 9, 2017

Consternado y roto por la inesperada muerte de la compañera Carme Chacón. Todo mi afecto y calor hacia su familia. Hasta siempre, Carme. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 9, 2017

Impactado por la inesperada muerte de Carme. Un día triste para la política española. Todo el cariño a su familia y compañeros de @PSOE DEP https://t.co/2qrKf55LTZ — Albert Rivera (@Albert_Rivera) April 9, 2017

⚫ Impresionada por el repentino fallecimiento de Carme Chacón. Un abrazo a su familia, amigos, y sus compañeros del Partido Socialista. DEP — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) April 9, 2017

Unas horas después de conocerse el fallecimiento, el nombre de Carme Chacón se convirtió en trending topic mundial.