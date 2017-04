Argentina, uno de los principales destinos de los diáspora venezolana

(CNN Español) - Cada vez más venezolanos emigran de su país escapando de la crisis y Argentina es uno de los destinos más elegidos. Según datos oficiales del gobierno argentino, la radicación de venezolanos en el país creció un 140 % sólo en 2016.

Luis Villarroel tiene 30 años y es oriundo de Maracay, Venezuela. Pero en abril de 2012 decidió buscar nuevos horizontes.

Seguridad y futuro profesional

"Hace cinco años que vivo acá en Buenos Aires. Principalmente me fui de Venezuela por el tema de inseguridad y todo lo que estaba pasando y escogí Argentina por el tema profesional, soy ingeniero industrial y en ese momento me llego un comentario de que en Argentina hacían falta ingenieros, de que había mucha oferta laboral para este tipo de carrera y lo investigué, vi que era cierto y agarré mis cosas y me vine", relata.

Sólo, Luis llegó a una ciudad desconocida. "Me vine a ciegas. Era la primera vez que visitaba Buenos Aires y era la vez que me mudaba para acá, entonces fue bastante fuerte, pero la decisión ya la venía manejando desde muchísimos años, desde que me gradué de la facultad"

Pedro Camacho es periodista. Llegó a Buenos Aires unos años antes, en 2009, pero todavía extraña su país. "Creo que ha sido uno de los procesos más complicados de estar lejos de Venezuela durante todos estos años de caos político que se vive en mi país, de caos social. No ha sido fácil, o sea yo constantemente yo todas las mañanas lo primero que reviso son noticias venezolanas para ver qué está pasando allá", explica

Actualmente hay unos 25.000 venezolanos radicados en Argentina, lo que convierte al país en uno de los principales destinos elegidos para escapar de la crisis económica y social de Venezuela, sobre todo para los jóvenes como Villarroel y Camacho.

"Estamos saliendo de Venezuela porque sencillamente el futuro se ve muy negro y no sabemos qué nos espera, todos queremos realizarnos profesionalmente, independizarnos y en Venezuela lamentablemente esa puerta para mí y para muchos de mi generación no está abierta, entonces creo que esa es la opción que ven afuera", sostiene Camacho, quien ya en 2013 dirigió el documental “Desde afuera”, donde refleja la historia de cinco venezolanos emigrantes por el mundo.

“El venezolano promedio que viene a la Argentina es profesional, preparado, que muchas veces ha tenido que venir a otro país a hacer algún otro trabajo que no tiene que ver con su rubro, pero que quiere salir adelante, es una persona trabajadora”, contextualiza Juan Eduardo Fernández, vocero de la Asociación de Venezolanos en Argentina, Asoven

“Cuando decís ‘Che boludo’ te das cuenta que ya estás hace mucho tiempo en Argentina”

Algunas de las razones por las que eligen Argentina a la hora de emigrar son la cercanía, y el idioma. Pero también la facilidad para obtener la residencia legal en comparación a otros destinos, ya que ambos países pertenecen al Mercosur. A pesar de las tensiones con Venezuela dentro del bloque regional, los acuerdos para inmigración de los países miembros permanecen inalterables.

"Si tienes todos tus papeles en regla, Argentina es un país que le abre las puertas al inmigrante, es un país donde se abraza al inmigrante", afirma el vocero de Asoven.

Camacho, por su parte, agrega: “Por más que son como distintos matices de culturas en Latinoamérica, compartimos muchas cosas en común y dentro de todo nos reconocemos y no creo que haya mucha diferencia. Entonces creo que para mí y para los que venimos es mucho más fácil, yo creo que esa es una de las razones por las que vienen tantos venezolanos acá".

Aunque todavía son muchos menos que los paraguayos, bolivianos, chilenos y peruanos afincados en la Argentina, la cantidad de venezolanos que llega al país no para de crecer desde 2009. Según estadísticas de la Dirección de Migraciones de Argentina, en 2016 un promedio de 30 venezolanos se radicó por día en el país. Así, en 2015 la cantidad de venezolanos aumentó un 120 % y en 2016 otro 140 %.

"Palermo es un barrio que está ahorita a ‘full full’ de venezolanos y cada vez se ven más. Cuando yo llegué quizás no había tanta gente, ahora los escuchas en todos lados y vas a cualquier tienda, a cualquier restaurant, a cualquier lado y escuchas una tonada familiar y te das cuenta que, bueno, son todos compatriotas", cuenta Luis Villarroel, con una tonada que ya no es del todo venezolana, pero aún no llega a ser del todo argentina.

Aunque sigue hablando de “tú”, se le escapan algunos modismos argentinos. “Cuando decís ‘Che boludo’ te das cuenta que ya estás hace mucho tiempo en Argentina”, bromea.

Pero con más o menos acento argentino, los venezolanos que viven en el país siempre tienen un tema de conversación obligado: la situación de Venezuela.

"En el gimnasio donde voy hay muchos venezolanos y cada vez llega alguien nuevo y me lo presentan lo primero que me preguntan es y cuánto tiempo llevas acá, y le digo cinco años y se impresionan, lo ven… y me dicen: Ah bueno pero no te viniste por los problemas de Venezuela. Y yo: Sí, hace cinco años había problemas en Venezuela también", comenta Villarroel.

La familia sigue allá

Otro tema que nunca se olvida es la gente y la familia que sigue allí. “Siento como una necesidad de saber que está sucediendo allá. Más allá de que tengo familiares y amigos que aún están allá, que es una de las razones principales por las que lo reviso, me interesa mucho qué sucede, me interesa saber de qué manera a distancia puedo aportar algo”, sostiene Camacho.

Villarroel está en Buenos Aires, su hermana en Estados Unidos, pero su madre sigue en Venezuela. "Las conversaciones con mamá son, ¿Cómo estás?, ¿Tienes comida?, ¿Necesitas medicina?, ¿Como está todo por allá?, no vayas para marchas, no salgas a la calle. Obviamente ella siempre nos dice a mi hermana y a mí que está bien y que tiene todo, pero nunca sabes cuál es la verdad, si está diciendo eso para que no nos preocupemos, si de verdad está bien, entonces esa preocupación la tienes siempre latente en la cabeza y la verdad es que tienes tu vida acá pero tienes la mente en Venezuela y se hace difícil a veces".

Con los años, los venezolanos también han traído sus costumbres y su gastronomía. “Gratamente me encuentro más con argentinos conocen la arepa y no sólo que la conocen porque la han visto en Google o la han visto por televisión, sino porque la han probado, nuestra gastronomía es uno de los picos que se ha elevado en los últimos años incluso acá en Argentina", afirma Fernández. En ese sentido, ya es común ver restaurantes de comida venezolana, que conviven con las parrillas de carne argentina o las cantinas que ofrecen pastas italianas.

Pero a pesar de añorar su tierra y extrañar a familiares y amigos, por el momento, los que viven en Argentina dicen que no piensan en volver. "En cuanto a las condiciones, sinceramente yo siento que para mí en Venezuela no están dadas, entonces la tengo en el corazón siempre, siempre la pienso en todo lo que hago, pero no veo por ahora un día en el que vuelva. No.", finaliza Camacho.