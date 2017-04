Corea del Norte presume nuevo armamento durante desfile militar

(CNN) - Corea del Norte puso en aviso a sus adversarios al presumir un grupo de nuevos misiles y lanzamisiles en su desfile militar de cada año realizado este sábado.

Pyongyang exhibió dos nuevos contenedores para misiles balísticos intercontinentales, y dejó ver, por primera ocasión, un misil balístico capaz de ser lanzado desde un submarino y una versión terrestre del mismo, de acuerdo con analistas.

Si Corea del Norte tiene misiles balísticos intercontinentales, o ICBM, esto le daría la posibilidad de atacar objetivos en Estados Unidos y Europa. Los misiles balísticos de corto alcance mostrados el sábado, en tanto, son una amenaza para países en Asia.

La exhibición norcoreana llega cuando las tensiones en la Península Coreana se han elevado a niveles alarmantes.

La Marina de Estados Unidos envió el grupo de ataque liderado por el portaaviones USS Carl Vinson a la región la semana pasada, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en Twitter esta semana que si China no puede frenar el programa nuclear de Corea del Norte, Estados Unidos lo hará.

"El Vinson fue enviado para mandar un mensaje. Corea del Norte respondió presumiendo el más nuevo equipo de misiles que hayamos visto en algún desfile en el pasado", dijo Melissa Hanham, investigador asociado del Centro James Martin para Estudios de No proliferación en California.

Una de las mayores sorpresas del desfile militar del sábado en Pyongyang fueron los dos contenedores móviles que podrían llevar misiles intercontinentales más grandes de lo que Corea del Norte haya fabricado jamás.

"Probablemente sean prototipos. Nunca los hemos visto en acción", dijo Hanham.

"No sabemos qué había dentro de los contenedores -si es que había algo- dado que Corea del Norte no ha mostrado ni probado públicamente ningún misil de ese tamaño en el pasado", escribió el analista Ankit Panda en The Diplomat.

"Podemos inferir, dado el tamaño del contenedor y el hecho de que desfilara este sábado, que Pyongyang quiere que el mundo sepa que está trabajando activamente en por lo menos dos tipos de misiles intercontinentales de combustible sólido", escribió Panda.

El hecho de que algún nuevo ICBM estuviera dentro de uno de los contenedores es importante porque significa que esos misiles probablemente serían de combustible sólido, dijeron analistas.

Los misiles de combustible sólido pueden ser desplegados de forma más rápida y ocultarse mejor de la detección satelital que los misiles de combustible líquido.

Y el tamaño indica que los misiles podrían tener un rango mayor.

'Un mensaje para EE.UU.'

"Ciertamente parece ser un mensaje para los Estados Unidos de que son capaces de amenazar su territorio. Ese ciertamente es su objetivo", dijo a CNN Adam Mount, miembro prominente del Centro para el Progreso de Estados Unidos.

Hanham dijo que los otros misiles capaces de ser lanzados desde tierra o desde submarino fueron mostrados en público por primera vez.

A pesar de la exhibición del sábado, analistas advirtieron sobre reaccionar exageradamente, haciendo notar que las pruebas de misiles de Corea del Norte han tenido un récord accidentado y que un misil en un desfile no necesariamente significa que se encuentre operativo.