¿Por qué el "rally" en Wall Street inquieta al mercado?

El fuerte rally en el que están instaladas las bolsas neoyorquinas desde el día de las elecciones, y los ocho años que ya dura el llamado mercado “bull” (o mayoritariamente al alza), está empezando a tener muy inquieto al mercado. Una buena parte de acciones tienen una relación precio/utilidad que supera la media histórica, y hay cada vez más analistas que creen que una corrección —una marcha atrás del entorno del 10 %— sería incluso sana para ver a la bolsa seguir subiendo.

Eso es lo que me ha dicho esta semana Santiago Ulloa, socio y mananging Director de WE Family Offices, cuando en nuestra charla sobre cómo está viendo el rally de los últimos meses en Wall Street.

Sin embargo, reconoce que ese rally tiene mucho que ver con la mejora suave pero ya muy sostenida de esta economia estadounidense, que sencillamente está en pleno empleo y en un crecimiento del entorno al 2% anual. Y por supuesto, mucho también que ver con la buena marcha de la economía global.

En este último aspecto, si excluimos las incertidumbres políticas —están instaladas sobre todo en lo impredecible de la administración Trump en Estados Unidos, los potenciales efectos del Brexit en el Reino Unido, y las elecciones francesas— la realidad es que los fundamentales económicos tanto de Europa como de Asia —e incluso de muchos mercados emergentes— son bastante buenos.

No te pierdas el programa este sábado a las 7:30 pm ET y el domingo a la 1:30 pm ET