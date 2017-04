El fútbol llora la muerte del panameño Amílcar Henríquez

Lamentamos la muerte de nuestro azul Amilcar Henríquez, un jugador que regaló innumerables glorias al DAU y a Panamá vistiendo la roja. A partir de hoy lo recordaremos como un jugador que siempre entregó todo su corazón en la cancha. Le pedimos a Dios fortaleza para su familia, amigos y toda su fanaticada.

