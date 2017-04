Niña de 4 años cae de un autobús en movimiento en EE.UU.

(CNN) - Es una escena que haría temblar a cualquier padre: una niña de 4 años cae de la parte trasera de un autobús en movimiento en medio de una concurrida autopista.

El video del incidente muestra la puerta trasera del autobús abriéndose y a la menor cayendo en picado a la carretera. "No podía creerlo, fue tan impactante", aseguró Ryan Ciampoli, quien conducía detrás del autobús en Harrison (Arkansas).

Ciampoli, técnico de emergencias médicas entrenado, corrió hacia el rescate de la niña después de su aterradora caída el miércoles pasado. Su vehículo está equipado con una cámara que registró el incidente, ya que a veces la utiliza cuando está de servicio, afirmó Ciampoli.

Al principio, la niña estaba inconsciente, pero él la acunó y habló con ella hasta que despertó.

"Por un tiempo muy breve, ella tuvo la suficiente conciencia para decir "¿dónde está mi mamá?"", dijo. La tomó del pavimento y la alejó de la ajetreada calle mientras esperaba los servicios médicos de emergencia. "Obviamente quieres dejarla allí, si está fuera de peligro, pero estábamos en medio de una carretera estatal", le dijo a KHBS-TV, filial de CNN. "No podía dejarla allí".

La niña se está recuperando en un hospital local. Sufrió una fractura de mandíbula y será sometida a cirugía. No está claro si abrió la puerta o si no estaba cerrada con llave. CNN ha tratado de contactar a la policía para que haga comentarios al respecto, pero no ha sido posible.

Sheena Jones, de CNN, contribuyó a este reporte.