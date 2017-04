Los resultados de los 100 días de Trump en la Casa Blanca

He aquí una actualización del estado en el que se encuentran las promesas que Trump hizo en campaña

(CNN) - Donald Trump, en el último tramo de la campaña del año pasado, explicó lo que esperaba lograr en sus primeros 100 días en el cargo.

"Le estoy pidiendo al pueblo estadounidense que sobrepase el ruido y el desorden de nuestra rota política y que abrace esa gran fe y optimismo que siempre ha sido el ingrediente central en nuestro carácter. Les pido que sueñen en grande", aseguró, exponiendo su plan durante un discurso en Gettysburg, Pensilvana.

Entonces, ¿cómo le ha ido a Trump? He aquí una actualización del estado en el que se encuentra su Contrato con el Votante Estadounidense:

Seis medidas para limpiar la corrupción y la connivencia de intereses especiales en Washington

PRIMERA: Proponer una enmienda constitucional para imponer límites de mandato a todos los miembros del Congreso.

ESTADO: NO CUMPLIDA. Trump no ha propuesto tal enmienda, aunque dos republicanos en el Congreso (el senador Ted Cruz y el representante Ron DeSantis) propusieron tal medida antes de que Trump asumiera el cargo.

SEGUNDA: Una congelación de la contratación de todos los empleados federales para reducir la fuerza de trabajo federal a través del desgaste (a excepción de los militares, seguridad pública y salud pública).

ESTADO: CUMPLIDA, PERO SUPRIMIDA. Trump firmó un decreto que impuso una congelación de contratación en enero, pero se suprimió unos meses más tarde, en abril.

TERCERA: Un requisito que por cada nueva regulación federal, dos regulaciones existentes deben ser eliminadas.

ESTADO: CUMPLIDA. Trump firmó un decreto, en enero, que requiere que se eliminen dos regulaciones por cada nuevo reglamento firmado.

CUARTA: Una prohibición de cinco años para que tanto funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso se conviertan en cabilderos después de que dejen de cumplir sus servicios.

ESTADO: PARCIALMENTE CUMPLIDA. Trump firmó un decreto que impuso la prohibición de cabildeo a los funcionarios del Gobierno, pero no a los del Congreso.

QUINTA: Una prohibición, de por vida, a los funcionarios de la Casa Blanca que hagan cabildeo en nombre de un gobierno extranjero.

ESTADO: CUMPLIDA. El mismo decreto que impuso la prohibición de cinco años también prohibía toda clase de cabildeo en nombre de gobiernos extranjeros.

SEXTA: Una prohibición completa de cabilderos extranjeros que recauden fondos para las elecciones estadounidenses.

ESTADO: NO CUMPLIDA. El decreto de Trump sobre el cabildeo no contenía disposiciones para los actuales grupos de presión extranjeros.

Siete acciones para proteger a los trabajadores estadounidenses

PRIMERA: "Anunciaré mi intención de renegociar el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) o retirarnos de él bajo el Artículo 2205".

ESTADO: NO CUMPLIDA. Aunque Trump todavía está comprometido con renegociar el TLCAN según se deduce de sus pronunciamientos públicos, aún no ha iniciado formalmente el proceso de renegociación. Su candidato para representante comercial de Estados Unidos aún no ha sido confirmado.

SEGUNDA: "Anunciaré nuestra retirada del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica" (TPP, por sus siglas en inglés).

ESTADO: CUMPLIDA. Trump firmó un memorando presidencial, en enero, en el que se retiraba a Estados Unidos del TPP.

TERCERA: "Daré instrucciones al secretario del Tesoro a que etiquete a China como un manipulador de divisas".

ESTADO: NO CUMPLIDA. Trump ha revertido su opinión sobre la situación cambiaria de China, asegurándole al Wall Street Journal que este país no es un manipulador de divisas. China no fue etiquetada como tal por el Departamento del Tesoro en un informe de este mes.

CUARTA: "Daré instrucciones tanto al secretario de Comercio como al representante comercial de Estados Unidos para que identifiquen todos los abusos comerciales extranjeros que afecten injustamente a los trabajadores estadounidenses y les pediré que utilicen todos los instrumentos del derecho nacional e internacional para ponerle fin de inmediato a esos abusos".

ESTADO: CUMPLIDA. Trump firmó un decreto, a finales de marzo, iniciando una revisión a gran escala de los abusos del comercio exterior.

QUINTA: "Levantaré las restricciones a la producción de 50.000 millones de dólares en reservas energéticas estadounidenses productoras de empleo, entre ellas el esquisto, el petróleo, el gas natural y el carbón limpio".

ESTADO: NO CUMPLIDA. Aunque Trump firmó un decreto en el que se promueve la energía estadounidense, sólo ordenó una revisión de las regulaciones actuales.

SEXTA: Levantar los obstáculos que impusieron (Barack) Obama y (Bill) Clinton para que se permita el avance de proyectos de infraestructura de energía vital, como el oleoducto Keystone.

ESTADO: CUMPLIDA. Trump firmó un memorando presidencial, en enero, en el que se permitía la construcción del oleoducto Keystone XL y la continuación del oleoducto Dakota Access.

SÉPTIMA: Cancelar miles de millones en pagos a programas de cambio climático de la ONU y usaré el dinero para arreglar la infraestructura de agua y medio ambiente de Estados Unidos.

ESTADO: NO CUMPLIDA. Si bien la propuesta de presupuesto de Trump desechó la financiación a los programas climáticos de la ONU, aún no está claro qué elementos de ese plan se convertirán en ley.

Cinco acciones para restaurar la seguridad y la aplicación constitucional de la ley

PRIMERA: Cancelar todos los decretos inconstitucionales, memorandos y órdenes emitidas por el presidente Barack Obama.

ESTADO: Depende de lo que se crea que es "inconstitucional".

SEGUNDA: Comenzar el proceso de selección de un reemplazo para el juez Antonin Scalia entre uno de los 20 que tengo en una lista, que mantendrá y defenderá la Constitución de Estados Unidos.

ESTADO: CUMPLIDA. La elección de Trump para reemplazar a Scalia, Neil Gorsuch, fue confirmada en abril y ahora es juez asociado de la Corte Suprema.

TERCERO: Cancelar todo el financiamiento federal a las ciudades santuario.

ESTADO: NO CUMPLIDA. Trump y su secretario de Justicia, Jeff Sessions, han amenazado con eliminar las concesiones del Departamento de Justicia a las llamadas ciudades santuario, pero cortar toda la financiación federal a esos municipios requeriría una acción del Congreso.

CUARTA: Comenzar a expulsar a los más de dos millones de inmigrantes ilegales criminales del país y cancelaré las visas a los países que se nieguen a aceptarlos de vuelta

ESTADO: PARCIALMENTE CUMPLIDA. Trump firmó un decreto que amplía las facultades de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), pero es demasiado pronto para saber si las deportaciones se están acelerando.

QUINTA: Suspender la inmigración desde regiones propensas al terrorismo donde no se pueda llevar a cabo una investigación segura. Todas las investigaciones de personas que vengan a nuestro país serán consideradas como "extremas".

ESTADO: NO CUMPLIDA. Trump ha intentado dos veces prohibirle la entrada a ciudadanos de ciertas naciones de mayoría musulmana, pero su decreto sigue estancado en la corte.

Propuestas legislativas

"Trabajaré con el Congreso para proponer las siguientes medidas legislativas y luchar por su aprobación durante los primeros 100 días de mi gobierno:

Ley de Alivio y Simplificación Impositiva para la Clase Media: Un plan económico diseñado para hacer crecer la economía un 4% al año y crear al menos 25 millones de nuevos puestos de trabajo a través de la reducción masiva de impuestos y su simplificación, en combinación con la reforma comercial, la regulación del socorro y el levantamiento las restricciones a la energía estadounidense. Las mayores reducciones de impuestos son para la clase media. Una familia de clase media con dos hijos recibirá un recorte de impuestos del 35%. El número actual de niveles se reducirá de siete a tres, y las formas de impuestos también se simplificarán enormemente. La tasa de negocios se reducirá del 35% al 15%, y los miles de millones de dólares de dinero corporativo estadounidense en el extranjero se podrá reintegrar a una tasa del 10%.

ESTADO: NO PRESENTADA.

Ponerle fin a la Ley Sobre Establecimiento de Empresas en el Extranjero: Establecer tarifas para desalentar a las empresas de despedir a sus trabajadores para trasladarse a otros países y enviar sus productos a Estados Unidos libres de impuestos.

ESTADO: NO RESENTADA.

Ley de Energía e Infraestructura para sacarle rédito a las alianzas público-privadas y a las inversiones privadas mediante incentivos fiscales con el fin de estimular una inversión en infraestructura de mil millones de dólares durante 10 años.

ESTADO: NO PRESENTADA.

Ley de Opción Escolar y Oportunidad Educativa: Redirecciona el dinero educativo para darle a los padres el derecho de enviar a su hijo al colegio público o privado de su elección. Le pone fin al Núcleo Común y le endilga la supervisión de la educación a las comunidades locales. Amplía la educación vocacional y técnica y hace que los estudios de dos y cuatro años sean más asequibles.

ESTADO: NO PRESENTADA.

Derogar y Reemplazar la Ley Obamacare: Revoca completamente el Obamacare y lo reemplaza con Cuentas de Ahorros en Salud, permite la posibilidad de comprar un seguro de salud a través de las líneas estatales y posibilita que los estados administren los fondos de Medicaid. Las reformas también incluirán reducir la burocracia en la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés): Hay más de 4.000 fármacos en espera de aprobación, y queremos acelerar la calificación de los medicamentos que salvan vidas.

ESTADO: PRESENTADA, pero no consiguió suficiente apoyo en la Cámara.

Ley de Cuidado Asequible a Niños y Ancianos: Le permite a los estadounidenses deducir de sus impuestos los servicios de cuidado de niños y ancianos, incentivar a los empleadores a proveer servicios de cuidado infantil in situ y crear cuentas de ahorro libres de impuestos para dependientes jóvenes y ancianos, con contribuciones igualadas para familias de bajos ingresos.

ESTADO: NO PRESENTADA, aunque Trump ha propuesto un plan para el cuidado de los niños.

"Acabar con la Ley de Inmigración Ilegal: Financiar plenamente la construcción de un muro en nuestra frontera sur con el pleno entendimiento de que México reembolsará a Estados Unidos por el costo total de dicha construcción. Establecer una pena de prisión federal mínima obligatoria de dos años por reingresar ilegalmente a EE.UU. luego de una deportación anterior y una pena de prisión federal mínima obligatoria de cinco años por reingresar ilegalmente a aquellos con condenas por delitos graves, por delitos menores o dos o más deportaciones. También reforma las normas de visado para aumentar las penas por prolongación de estadía y asegurar que las plazas de trabajo abiertas se ofrezcan primero a los trabajadores estadounidenses".

ESTADO: NO PRESENTADA.

Restablecimiento de la Ley de Seguridad Comunitaria: Reducir el agravamiento de la delincuencia, el narcotráfico y la violencia creando un grupo de trabajo sobre delincuencia violenta y aumentando la financiación de programas de capacitación y asistencia a la policía local. Aumentar los recursos para que las agencias federales de aplicación de la ley y los fiscales federales desmantelen las bandas criminales y pongan a los infractores violentos tras las rejas.

ESTADO: NO PRESENTADA, aunque Trump firmó un decreto, en febrero, creando un grupo de trabajo sobre delincuencia.

"Restablecimiento de la Ley de Seguridad Nacional: Reconstruir nuestro ejército eliminando el secuestro de la defensa y ampliando la inversión militar. Le proporciona a los veteranos la capacidad de recibir tratamiento público del Departamento de Asuntos de Veteranos o asistir al doctor privado de su elección. Protege nuestra infraestructura vital contra ataques cibernéticos. Establece nuevos procedimientos de selección de inmigrantes para asegurar que aquellos que son admitidos en nuestro país apoyen a nuestra gente y nuestros valores".

ESTADO: NO PRESENTADA, aunque el presupuesto propuesto por Trump elimina el secuestro de la defensa.

"Ley Para Limpiar a Washington de Corrupción: promulga nuevas reformas éticas y reducir la influencia corruptora de intereses especiales en nuestra política".

ESTADO: NO PRESENTADA