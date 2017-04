Los mercados tras 100 días de Trump

(CNN Español) - Los principales índices que miden el comportamiento de los mercados de valores estadounidenses han tenido subidas importantes en estos primeros 100 días de Trump en la Casa Blanca. Pero esas subidas no han sido mayores que las de los índices de otras bolsas internacionales, como la de Francia o la de Japón. Lo que lleva a concluir que el “Factor Trump”, ha tenido un peso muy relativo en esas subidas.

Y ciertamente esa es la opinión de una mayoría de analistas bien informados y no sesgados políticamente en Wall Street, que achacan la mayor parte de la subida de las bolsas al buen estado de salud de la economía estadounidense y global, más que a las promesas de corte de impuestos y regulaciones de Trump.

A estas bolsas que son globales por definición —que dependen de lo que ocurre no solo en Estados Unidos sino en todo el mundo donde están presentes— les preocupa sobre todo la salud geopolítica global y lo que ocurre con los fundamentales económicos, y esos dos capítulos hasta ahora van bastante bien.

Mas preocupados están a fecha hoy, curiosamente, los analistas que creen que la subida de las bolsas tenia sobre todo que ver con las expectativas de lo que iba a hacer Trump. Porque ahí la Casa Blanca en estos primeros 100 días ha mostrado un claro problema de ejecución. Se les da mejor anunciar lo que van a hacer, que luego hacerlo.

