10 bromas memorables de la cena de corresponsales de la Casa Blanca a la que faltó Trump

(CNN) - El presidente de Estados Unidos se ausentó el sábado de la primera cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca de su mandato. Pero eso no evitó que el comediante Hasan Minhaj del programa "Daily Show" hablara sobre "el elefante que no estaba en la habitación".

Jeff Mason, presidente de la organización, dijo que Minhaj no había sido elegido para "hacer mofa de Trump en su ausencia", pero eso fue lo que el comediante de 31 años hizo exactamente.

"Estaba buscando a alguien que fuera gracioso y entretenido, porque quiero que la cena sea entretenida, pero que también pueda hablar del mensaje del que todos en la cena van a hablar ... la importancia de una prensa libre", dijo Mason este mes en MSNBC.

Aquí hay 10 de las "joyas" más memorables que Minhaj soltó durante la cena:

Sobre pertenecer a una minoría en Estados Unidos:

"Por eso tienes que estar en tu equipo 'A'", dijo Minhaj a la prensa. "Tienes que ser el doble de bueno. No puedes cometer ningún error porque cuando uno de ustedes se equivoca, él culpa a todo el grupo ... Y ahora ustedes ya saben qué es ser una minoría".

Sobre la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU.:

"Este evento se trata de celebrar la Primera Enmienda y la libertad de prensa. La libertad de prensa es la base de una democracia abierta y liberal desde los campus universitarios hasta la Casa Blanca. Solo en Estados Unidos es posible que un chico musulmán indoestadounidense se suba al escenario y haga bromas sobre el presidente".

Sobre CNN:

"Don, cada vez que veo tu programa, siento que estoy viendo un programa de televisión de realidad. 'CNN Tonight' debería llamarse '¡Esperen un segundo! ¡Esperen! ¡Dejen de gritarse!' con Don Lemon".

Sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin:

"Tenemos que hablar del elefante que no está en la habitación. El líder de nuestro país no está aquí. Pero eso es porque él está en Moscú".

Sobre los frecuentes juegos de gold de Trump:

"Cada vez que Trump va a jugar golf, el titular debería decir: "Trump juega golf. El apocalipsis se retrasa. Has ganado".

Sobre Kellyanne Conway y sus "hechos alternativos":

"Aunque ustedes se quejen, yo ya contraté a Kellyanne Conway. Ella va a ir a la televisión el lunes y le dirá a todo el mundo que triunfé. En realidad no importa".

Sobre el gobierno de Trump:

"Las noticias que salen de la Casa Blanca me estresan. He estado viendo 'House of Cards' para relajarme".

Sobre Frederick Douglass (escritor y abolicionista estadounidense):

"Frederick Douglass no está aquí, y eso es porque está muerto. ¡Que alguien le avise al presidente!".

Sobre el bomabrdeo en Afganistán:

"Históricamente, el presidente acostumbra a actuar durante la cena de corresponsales, pero creo que hablo por todos cuando digo que para él ya fueron muchas bombas este mes".

Sobre encabezar la cena de corresponsales:

"Diría que es un honor hacer esto, pero eso sería un hecho alternativo. No lo es. Nadie que haría hacerlo así que por supuesto tuvo que caer en manos de un inmigrante. Así es como siempre pasa".