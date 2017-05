México, República Dominicana y Costa Rica, los peores de la región en acoso escolar, según la OCDE

(CNN Español) - El 2 de mayo es el Día Internacional contra el Acoso Escolar, un problema que afecta de forma frecuente al 8,9% de los alumnos adolescentes en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En su informe 'El bienestar de los estudiantes', dentro de la evaluación PISA 2015, presentado el pasado mes de abril, la OCDE presenta un capítulo sobre acoso escolar o bullying, basado en los reportes de los propios estudiantes.

El 8,9% de los alumnos en los países de la OCDE dijo sufrir bullying de manera "frecuente". Ese porcentaje es mayor en países como Estados Unidos (10%) o México (10,1%).

Los países de la región miembros de la OCDE con los peores resultados en este capítulo son República Dominicana (12,2%) y Costa Rica (10,9%).

En tanto, Perú, Colombia y Chile tienen resultados mejores a la media de la OCDE. En Perú, el 6,1% de los alumnos reconoció sufrir acoso frecuentemente. La cifra se situó en el 7,6% para Colombia y 7,9% para Chile.

También España se sitúa por debajo de la media, con el 6%.

En el informe se detalla además el índice de exposición a distintos tipos de acoso, como "otros alumnos me marginaron a propósito", "otros alumnos se rieron de mí", "fui amenazado por otros alumnos", "otros alumnos me robaron o destrozaron cosas que me pertenecen", "fui golpeado o empujado por otros alumnos" u "otros alumnos propagaban rumores desagradables sobre mí".

El país que presenta el índice más alto de acoso escolar frecuente es Qatar (19,1%), seguido de Nueva Zelandia (18,3%) y Emiratos Árabes Unidos (17,8%). En el otro lado, el menor índice de bullying se registra en Corea del Sur (2,1%), Países Bajos (3,3%) y Japón e Islandia (con 5,1%).