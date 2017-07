¿Quién es 'Timochenko', el líder de las FARC?

(CNN Español) - Rodrigo Londoño, alias 'Timoleón Jiménez', 'Timochenko', pasó de ser uno de los hombres más buscados de Colombia a convertirse en un personaje clave para la paz de ese país.



El hombre que sacudió la mano del presidente Juan Manuel Santos para sellar un acuerdo histórico que pondría fin a más de 50 años de guerra en Colombia heredó el liderazgo en los diálogos de paz de Guillermo León Sáenz Vargas, alias 'Alfonso Cano', quien fue abatido en un bombardeo de la Fuerza Aérea de Colombia el 4 de noviembre de 2011.

Londoño es comandante desde ese entonces y asumió las negociaciones secretas con Santos, que ya habían avanzado con Cano.

A pesar de la muerte de Cano en combate, Timochenko decidió ir adelante con las negociaciones luego de reunirse con el entonces presidente Hugo Chávez.

En un principio 'Timochenko' no formó parte de la delegación de las FARC pero en septiembre de 2015 pudo salir de las montañas colombianas y viajó a La Habana para reunirse con Santos y con Castro para “acelerar el fin del conflicto” y firmar un primer acuerdo.

En junio de 2016 Londoño y Santos firmaron el cese bilateral del fuego en Colombia en La Habana. Se encontrarían de nuevo en septiembre, en Cartagena, para firmar el acuerdo final ante un nutrido grupo de miembros de la comunidad internacional.

"En nombre de las FARC ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto", dijo en ese entonces 'Timochenko'.

No obstante, el acuerdo no fue ratificado por los colombianos en las urnas el 2 de octubre y la opción del 'no' venció con un margen mínimo.

En noviembre de 2016, después de que el acuerdo fuera aprobado por el Congreso, se realizó una segunda ceremonia. Santos, el equipo negociador del Gobierno, 'Timochenko', el equipo negociador de las FARC y un puñado de invitados, se dieron cita en el Teatro Colón de Bogotá y firmaron el nuevo acuerdo.

El documento fue firmado con un 'balígrafo', un bolígrafo hecho del casquillo de una bala y que tiene una inscripción que dice: La balas escribieron nuestro pasado, la educación escribirá nuestro futuro.

Londoño dijo que este nuevo acuerdo le pertenecía a todos los colombianos, en especial a quienes trabajaron por él en este tiempo que corrió entre el plebiscito y esa firma.

"Que la palabra sea la única arma de los colombianos. Que la libertad de movimiento y pensamiento sean reales", afirmó.

Sus inicios en las FARC

Londoño nació en 1959 en Calarcá, Quindío, en la región central de Colombia. Según la Fundación Paz y Reconciliación, la familia de Londoño era muy cercana a Manuel Marulanda Vélez, quien fundó las FARC en 1964.

Se graduó de la secundaria en 1976, dice Paz y Reconciliación, y como parte de las Juventudes Comunistas viajó a Moscú a estudiar.

"Todo indica que adelantaría estudios en medicina y cardiología, sin embargo se ha dicho que Londoño solo estuvo allí por unos meses recibiendo estudios sobre marxismo y aprendiendo el idioma soviético", afirma la Fundación.

A los 23 años ingresó a las FARC y hoy día junto a Iván Márquez, Joaquín Gómez, Mauricio Jaramillo, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Bertulfo Álvarez, Carlos Antonio Lozada y Ricardo Téllez hace parte del Secretariado de las FARC.

En 2009, el entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez le puso precio a la captura de 'Timochenko' ofreciendo 5.000 millones de pesos colombianos por información de su paradero (cerca de 1,6 millones de dólares).

Para 2014, 'Timochenko' tenía al menos 30 órdenes de captura en su contra, entre otras, por reclutamiento ilícito, terrorismo, homicidio, secuestro, hurto calificado y más. En 2012 fue sentenciado a 40 años de prisión por la toma de Miraflores, en Guaviare, 1998, en la que las FARC secuestraron a 75 militares y 54 policías.

En el marco del proceso de paz, la Fiscalía levantó las órdenes de captura contra 'Timochenko'

Quebrantos de salud

Este domingo 'Timochenko' fue internado la mañana en un centro sanitario de Villavicencio por un "accidente cerebral isquémico transitorio". Según anunció en un comunicado Lydis Mayerling Herrera, directora de la Clínica Cooperativa de Villavicencio, "a las 8:02 de la mañana ingresa Rodrigo Londoño de 59 años con un diagnóstico consistente con alteración de habla y una dolencia leve del miembro superior izquierdo. Diagnóstico de accidente cerebral isquémico transitorio. Se ha iniciado tratamiento médico pertinente. Hasta ahora evolución fue satisfactoria. Mejoría de 90%. Continuará bajo observación médica de manera preventiva en unidad de cuidado intensivo de la clínica".

Por su parte, las FARC indicaron en su cuenta de Twitter @FARC_EPueblo que "el parte médico recomendó un periodo de exámenes, observación y descanso".

En marzo de este año, tras los rumores de la muerte del líder guerrillero, las FARC confirmaron que 'Timochenko' sufre de una afección cardiaca.

Si el comandante de las FARC muriera, ¿quién lo sucedería?

El número 2 de las FARC actualmente es Iván Márquez, y se esperaría que él tomara el lugar de Londoño si algo le pasara. No obstante, con la entrega de las armas en el marco del acuerdo de paz, la guerrilla está haciendo un tránsito hacia la legalidad y hacia convertirse en un partido político, una vez esté certificado el desarme total, por lo que aún es incierto cómo cambiará la jerarquía militar de las FARC.