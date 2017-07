¿Sobrevivió la aviadora Amelia Earhart al accidente de su avión hace 80 años? Esta foto lo cambia todo

(CNN) – Una foto recién descubierta, en la que aparecen una serie de figuras borrosas sobre un muelle, podría arrojar pistas sobre el antiguo misterio de lo que le ocurrió a la aviadora Amelia Earhart, hace ya 80 años.

Un nuevo documental del canal History Channel cita a expertos asegurando que la imagen demuestra que la famosa piloto sobrevivió al accidente aéreo que vivió en 1937 sobre las aguas del Pacífico. Pero otros conocedores del tema le afirmaron a CNN que no están convencidos de este hecho y que la foto se trataría simplemente de una más en la larga historia de teorías no probadas acerca de la desaparición de Earhart.

"No culpo a la gente por querer saber", sostuvo Dorothy Cochrane, curadora del Departamento de Aeronáutica del Museo Nacional del Aire y el Espacio del Instituto Smithsonian. "Este es uno de los mayores misterios del siglo XX porque ella era muy conocida”, añadió.

Earhart, la vanguardista aviadora que fue la primera mujer piloto en volar el Atlántico en solitario, desapareció con su navegante Fred Noonan el 2 de julio de 1937, mientras intentaba llegar a la Isla Howland en el Océano Pacífico. El destino de lo que le ocurrió es todo un tema de fascinación y tanto investigadores profesionales como aficionados han ofrecido muchas teorías a lo largo de los años sobre lo que pudo suceder con la desafiante aviadora.

La imagen, recientemente descubierta en los Archivos Nacionales por el exagente del Tesoro de Estados Unidos Les Kinney, supuestamente muestra a Earhart y a Noonan junto un grupo de personas que están paradas en un muelle del Atolón de Jaluit, en las Islas Marshall.

La publicación de la imagen fue previa al estreno del especial de dos horas de la cadena titulado "Amelia Earhart: The Lost Evidence” (“Amelia Earhart: la evidencia perdida”), que saldrá al aire el próximo domingo.

Reconocimiento facial

Un experto en reconocimiento facial señaló que las entradas cabello del hombre que aparece de pie a la izquierda de la imagen coinciden con las de Noonan, mientras que las proporciones del torso y el pelo corto de la mujer sentada en el muelle tienen concordancia con las de Earhart, según el fragmento del documental revelado por el programaba de NBC “Today”.

El experto llegó a esta conclusión después de comparar la nariz, los dientes y las entradas de Noonan con las del hombre en la imagen. Después, comparó las medidas del torso de Earhart con las de la figura que aparece en la foto.

El documental también indica que la forma borrosa que alcanza a verse al fondo, en la parte derecha más allá de la proa de la gran nave, parece ser el avión de Earhart.

La imagen podría respaldar la teoría planteada por el especial de que Earhart y Noonan se estrellaron en las Islas Marshall y fueron capturados por el ejército de Japón. Esto implica que la pareja pudo haber muerto bajo la custodia de ese país en la isla Saipán y no durante un aterrizaje de emergencia, de acuerdo a History Channel.

La foto también confirmaría las versiones de los testigos que anteriormente dijeron haber visto en tierra la aeronave Electra y al par de pilotos bajo custodia, añade el documental. Así como apoya la especulación acerca de las piezas de metal descubiertas en 2014, que se pensó eran una parte del avión.

El escepticismo de más expertos

Sin embargo, otros expertos no están convencidos de que la imagen en realidad pruebe algo.

La posición del Instituto Smithsonian, según Cochrane, sigue la sostenida creencia común de que Earhart y Noonan tuvieron problemas de comunicación y no podían encontrar la Isla Howland. Entonces fue cuando se quedaron sin combustible y se accidentaron en el Océano Pacífico en algún lugar cercano, explicó la experta.

Insistió en que cualquier cosa más allá de eso es construir teorías que no pueden demostrarse en su mayor medida.

"No es la teoría emocionante, no es la que llama la atención", explicó Cochrane. "Yo preferiría pensar que ella tenía más posibilidades de escape durante un accidente en el océano que si hubiera sido capturada por los japoneses ... pero eso no está aquí ni allá. (Es simplemente) el deseo de que tuviera un final rápido en lugar de uno desagradable”, añadió.

La experta también sostuvo que vio la nueva foto del documental y se refirió a ella como “interesante”, pero “no definitiva”. “Las personas cogen las fotos y las interpretan, y son libres de hacerlo”, explicó. “No me ha convencido”, puntualizó finalmente.

¿Murió siendo naúfraga?

Richard Gillespie, miembro de la junta directiva del Grupo Internacional para la Recuperación de Aviones Históricos (Tighar, por sus siglas en inglés), también fue escéptico frente a la foto del documental, que advirtió hace más de un año. “No creo que haya legitimidad en esto”, le aseguró a CNN.

Gillespie explicó que observó la imagen y cree que la persona sentada tiene demasiado pelo para ser Earhart, así como que la supuesta figura de Noonan tiene las entradas equivocadas.

Gillespie y Tighar tienen sus propias teorías sobre el destino de Earhart, las cuales no encajan con el documental. Según ellos, la aviadora sobrevivió a un aterrizaje brusco en la Isla Gardner, un atolón remoto en el suroeste del Pacífico, pero murió poco después de eso.

"Creemos que murió como una náufraga", aseveró Gillespie. “Todas las evidencias apuntan a eso. Tenemos una imagen que los analistas forenses han visto –una foto tomada tres meses después de la desaparición de Earhart– y no podemos decirlo con seguridad, pero parece ser su tren de aterrizaje ... que coincide con los registros del vuelo”, añadió.

En cualquier caso, la desaparición de Earhart sigue siendo un misterio intrigante que parece no tener una razón concluyente a la vista.

"El mundo la estaba siguiendo”, sostuvo Cochrane. "Así que es realmente alguien (quién) desaparece de la faz de la tierra. Naturalmente, todo el mundo quiere saber qué pasa".

Laritza Salazar de CNN contribuyó a este informe.