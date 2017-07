Michael Phelps: "Me encerré en mi cuarto durante cuatro días"

(CNN) - Para un hombre que se desliza tan rápido y sin esfuerzo a través del agua, parece perverso pensar en que Michael Phelps se haya autoconfinado en una habitación durante cuatro días seguidos.

Tales eran las profundidades de una espiral que amenazaba con paralizar el regreso de un hombre ampliamente considerado como uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos.

Su confinamiento siguió a una segunda acusación de conducir bajo la influencia del alcohol, en septiembre de 2014, lo que conllevó a una suspensión de seis meses por parte de USA Swimming.

Si la natación es uno de los deportes más individuales que hay, resulta que detrás del más grande atleta olímpico del mundo hay una red de apoyo compuesta por la familia y los amigos. Fueron claves para que Phelps invocara el coraje para buscar ayuda.

"Estoy muy agradecido por el apoyo que tengo", le dijo Phelps a CNN en una emotiva entrevista con Coy Wire, realizada a principios de este año.

"Aquellos días en los que estuve sentado en mi habitación, de donde no me moví por cuatro días, tuve el apoyo de mis amigos y familiares más cercanos y todos los que estaban allí. Mi casa era como una puerta giratoria".

"Fueron los que más me importan y estuvieron allí porque realmente se preocupan por mí. Fue como 'esa fue una idea realmente tonta, vamos a resolver esto'".

Phelps describe la oscuridad que lo envolvió como una "bomba de tiempo esperando para estallar". Fue durante este período que incluso contempló el suicidio.

Al preguntársele sobre qué le ha asustado más en su vida, respondió: "Probablemente diría que cuando ya no quería vivir más. En ese punto pensé: 'Lo mejor que puedo hacer es no estar aquí'".

"Sé que no siempre tomo las mejores decisiones, lo que me lleva a lugares interesantes y difíciles a veces".

Si tuvo que echar mano de la determinación y el talento para ganar todas esas medallas de oro, también Phelps tuvo que 'sumergirse' en el valor para admitir que necesitaba buscar ayuda.

"Creo que tuve que pasar por todo eso para saber exactamente qué está pasando y lo que necesitaba para cambiar. En ese momento sólo sabía que necesitaba ayuda y que tenía que cambiar algo en mi vida.

"Estaba como en un lugar perdido, por lo que hicimos algunas investigaciones sobre lo que podíamos hacer y me fui a un tratamiento durante un par de semanas y, básicamente, reconstruirme por mí mismo. Me destrozaron y me construyeron de nuevo y pasé por algunas que había evitado antes".

Embajador de la salud mental

Hablar de su problema marcó el punto de inflexión para Phelps y una parte de su carrera después de la natación se dedica a animar otros, especialmente niños, a hacer lo mismo.

Él y su amiga y también nadadora olímpica Allison Schmitt fueron embajadores del Día Nacional de Concientización sobre la Salud Mental de los Niños en mayo.

Phelps relata la historia de William, un joven que perdió a su padre y asiste regularmente al programa Boys & Girls Club en Tennessee, parte de la fundación del nadador, a quien ha ayudado a reconocer diferentes emociones y alentó a abrirse sobre ellas.

"Los estadounidenses vemos como una debilidad en nuestra sociedad cuando pides ayuda. Simplemente no lo haces", dijo. "Me llevó un tiempo llegar a ese punto en el que hay que pedirle ayuda a alguien".

"Cuando me sometí al tratamiento, no quería hablar con nadie, no me abrí y a los dos o tres días de estar allí me dije 'voy a estar aquí por 45 días, podría hacerlo'".

"Podría atacar esto. Solo lo vi como otro reto para mejorar. Tomé ventaja de ello, me lancé y aquí es donde estamos hoy".

Michael Phelps es el atleta olímpico más ganador de la historia, y en los Juegos de Río 2016 llegó a 23 medallas de oro conquistadas en la natación.