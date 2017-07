¿Qué es el "perdón médico" que podría beneficiar a Alberto Fujimori?

Kuczynski aseguró que no se trata de un indulto propiamente dicho y que será un grupo de médicos de primer nivel el que determinará la salud del expresidente condenado a 25 años de prisión

(CNN Español) – La posibilidad de que el expresidente de Perú Alberto Fujimori salga de prisión vuelve a cernirse sobre el país. Mientras algunos grupos protestan en la calle contra un posible indulto, el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski reveló en la mañana de este viernes que esa no sería propiamente la figura para excarcelar a Fujimori. Kuczynski habló de un “perdón médico”.

“Esto no es no es un indulto, es un perdón médico”, sostuvo el presidente durante una entrevista radial que después fue reportada en un comunicado de prensa de la Presidencia. Según Kuczynski, la decisión estaría determinada exclusivamente “por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del expresidente Fujimori”.

Y, cuando se le preguntó sobre el tiempo en el que se conocería el parte de los doctores, su respuesta fue que “la medicina no tiene plazo”, aclarando que si bien no va a tomar dos años, antes de que se acabe 2017 se podría definir la situación con “opiniones profesionales”. El mandatario insistió que sea a favor o no de Fujimori, se seguirá la recomendación médica.

¿Qué necesita Fujimori para obtener el beneficio?

Como lo estableció Kuczynski, el motivo principal por el que Fujimori podría terminar de pagar su condena fuera de prisión es su estado de salud. El reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales –que es la que evalúa y le recomienda al mandatario conceder indultos, conmutaciones de pena o derechos de gracia– prevé tres casos para que estos beneficios puedan aplicarse con carácter humanitario:

A quienes padecen enfermedades terminales A quienes padecen enfermedades graves no terminales, que se encuentren etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable. Considerando además que las condiciones carcelarias puedan poner en riesgo su vida, salud e integridad. A quienes padecen trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos. Considerando además que las condiciones carcelarias puedan poner en riesgo su vida, salud e integridad.

El Código Penal peruano establece que el indulto o la conmutación de la pena “no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe médico y psicológico que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento terapéutico”. Una condición a la que se estaría apegando Kuczynski, según sus declaraciones.

Años de problemas de salud

Los reportes de la salud de Fujimori podrían poner en evidencia que su estado es delicado. Hace poco menos de dos meses, el pasado 11 de mayo, fue trasladado a una clínica, luego de presentar una taquicardia en horas de la mañana. “A las 5.00 horas me informaron que el expresidente estaba padeciendo de una taquicardia y falta de oxígeno, por lo que se tomó la decisión de trasladarlo a una clínica”, aseguró su médico, el excongresista Alejandro Aguinaga, citado por la agencia estatal de noticias de Perú, Andina.

No es la primera vez que Fujimori es internado en un hospital: los episodios durante los últimos años han sido recurrentes. En 2013 hubo rumores sobre que tenía cáncer de lengua, algo que fue desmentido por la televisión peruana. Lo que sí se informó es que estaba sufriendo episodios de depresión con "síntomas psicóticos". Ese mismo año, la defensa del expresidente pidió un indulto humanitario argumentando los padecimientos cáncer, depresión e hipertensión. En 2014 fue hospitalizado por un infarto cerebral. En enero de 2016 también fue trasladado de emergencia a una clínica por un problema gastrointestinal y una herida en la lengua.

Las condenas

Sin embargo, hay varios agravantes en concederle dicho perdón, debido a los cargos por los que fue sentenciado. El expresidente peruano, quien el próximo 28 de julio cumplirá 79 años, lleva 11 años en la cárcel pagando una condena de 25 por los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado, cometidos durante su gobierno entre 1990 y 2000. Además, en 2015 recibió otros 8 años de prisión por el delito de peculado. Y su prontuario no termina ahí: la Corte Suprema de Chile decidió el mes pasado que ampliaría los cargos en la extradición por Fujimori, lo que implican nuevos juicios por lesa humanidad y asociación ilícita.

¿Puede PPK indultar a Fujimori?

Los delitos de Fujimori podrían implicar una traba para que reciba beneficios, pues hay varias leyes que determinan condicionantes para la figura del indulto –que es la que aparece oficialmente en la legislación, aunque Kuczynski lo plantee enfocándose en una de sus causales como lo es la salud–. Justamente, el Código Penal del país prohíbe que se conceda el indulto, la conmutación de pena o el derecho de gracia “a los condenados por los delitos de secuestro y extorsión”.

Aún así, como lo explicó el expresidente del Congreso Ántero Flores-Aráoz en un texto del diario oficial El Peruano, las normas que limitan o prohíben el otorgamiento del indulto y la conmutación de penas no están enlazadas en el artículo de la Constitución que le entrega dicha potestad al presidente. Lo que significaría que el presidente, quien ostenta el poder para indultar o no, podría hacer caso omiso de ellas. “Sin dejar de reconocer el atributo presidencial excepcional y discrecional de otorgar estas gracias, consideramos que es necesario que no sea irrestricto, y que sea la ley la que le ponga ciertos frenos”, apuntó Flores-Aráoz.

¿Hay algo más detrás del posible "perdón médico"?

Durante la misma entrevista en la que mencionó el “perdón médico”, Kuczynski también confirmó que el próximo martes se va a reunir con la jefa de la oposición en el Congreso e hija de Alberto Fujimori, Keiko. La presidencia le extendió la invitación a la diputada desde el pasado 3 de julio:

Según el mandatario, la reunión, que se llevará a cabo el próximo martes en el Palacio de Gobierno, se centrará en “cómo le damos mejor gobernabilidad a Perú, de cómo nos ponemos de acuerdo en las grandes políticas”. Kuczynski también mencionó que se abordarán "algunas medidas legislativas que se dieron al amparo de los poderes delegados que han sido suprimidas por el Congreso”. Pero rechazó que en el encuentro se fuera a tocar el tema del indulto de Alberto Fujimori. “Yo no creo que vamos a hablar del indulto con la señora Fujimori, vamos a hablar de los otros temas que acabo de mencionar”, respondió tajantemente.

Sin embargo, hay quienes creen que el indulto podría ser la movida del presidente para poder gobernar mejor, teniendo en cuenta que la mayoría del Congreso es fujimorista. El periodista y analista político Pedro Tenorio le explicó a CNN en Español que esa sería justamente la carta de negociación para que la mayoría en el legislativo lo deje gobernar. En la misma línea, el colectivo No a Keiko sostiene que la congresista mantiene una intensa campaña de desestabilización contra el gobierno, pero que si el Ejecutivo cede a sus presiones se entendería como una traición a los electores.

Por su parte, el politólogo Alberto Vergara escribió en su columna del diario The New York Times que un indulto “sin norte o trascendencia” resultaría insuficiente para generar mejores condiciones de gobernabilidad. “Keiko Fujimori y sus congresistas seguirán petardeándolo porque están convencidos de que les robaron la elección y eso no lo va a apaciguar ningún indulto”, explicó.

Aunque, el pasado 24 de junio, Kuczynsk aseguró que “no hay ninguna conexión entre un indulto humanitario y la política peruana. La política es una cosa, la salud de la persona es otra cosa. Yo siempre he estado evaluando y ahora estamos adelantando”. Lo que en ese momento no se detuvo a explicar fue si lo que se estaba revisando era el indulto. El mismo que este viernes llamó “perdón médico”.