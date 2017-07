Hulk: "Estoy seguro de que el racismo ya no existe en Rusia"

(CNN) - Dos años después de decir que se enfrentó a insultos en "casi todos los partidos", Hulk, exdelantero brasileño del Zenit de San Petersburgo, dice que el racismo ya no es un problema en el fútbol ruso.

"Estoy seguro de que ya no existe", le aseguró el brasileño a Amanda Davies de CNN Sport. "No hubo ningún incidente en etapa alguna durante la Copa Confederaciones. Estoy seguro de que no sucederá en la Copa del Mundo".

Cuando se le preguntó si el problema se había resuelto en Rusia, Hulk respondió: "Sí. Creo que sí".

El jugador de 30 años, quien se unió al Shanghai SIPG de la Super Liga china por 61 millones de dólares en julio del 2016, ha acusado a los fanáticos contrarios de insultos raciales durante partidos de alto perfil contra el Spartak Moscú y el FC Torpedo Moscú en la temporada 2014-2015.

Ahora bien, sostiene, "no hay nada de qué preocuparse."

"Infortunadamente, he experimentado algunos casos (de racismo) en Rusia, especialmente cuando llegué en mi primer año", dijo Hulk. "Con el tiempo, todo comenzó a mejorar".

"Me estaba acostumbrando al fútbol ruso, los rusos me acogían aún más, así que supongo que un año antes de irme del Zenit esto ya no estaba sucediendo".

1 de 24 | Estadio de San Petersburgo, San Petersburgo. Construido en la isla de Krestovsky, donde antiguamente se localizaba el estadio Kirov con capacidad para 110.000 habitantes, este escenario fue diseñado por el arquitecto japonés Kisho Kurosawa para que pareciera una nave espacial. El estadio está equipado con un techo y un terreno retráctil. En el interior, la temperatura puede ser regulada a unos agradables 15 ºC durante todo el año. 2 de 24 | Así será la programación de partidos en el estadio de San Petersburgo: Copa Confederaciones: ronda de grupos y final. Copa del Mundo: ronda de grupos, octavos de final, semifinal y partido de tercer y cuarto puesto. 3 de 24 | Estadio de Ekaterimburgo, Ekaterimburgo. Situado a 1.600 kilómetros al este de Moscú, el estadio de Ekaterinburg conservará los pilares neoclásicos soviéticos originales mientras que se le han agregado remodelaciones modernas y soportes temporales. 4 de 24 | Programación de partidos en el estadio de Ekaterimburgo: Copa Confederaciones: no disponible. Copa del Mundo: Ronda de grupos. Legado: después de la Copa del Mundo, el FC Ural, uno de los clubes más viejos de Rusia, lo seguirá usando para sus partidos de local. Su capacidad será reducida y se le conocerá de nuevo como Estadio Central. 5 de 24 | Estadio de Kaliningrado, Kaliningrado. Construido en el corazón de Kaliningrado en la isla de Oktyabrsky, una sección de tierra entre Polonia y Lituania que permaneció prácticamente virgen hasta su selección como sede de la Copa del Mundo. El diseño del estadio está basado en el del Allianz Arena del Bayern Munich. 6 de 24 | Programación de partidos en el estadio de Kaliningrado: Copa Confederaciones: no disponible. Copa del Mundo: Ronda de grupos. Legado: Al estadio para 35.000 espectadores se le reducirá sustancialmente su capacidad y será sede del FC Baltika Kaliningrado, de segunda división. Se construirá un nuevo desarrollo residencial con parques, muelles y terraplenes junto al río Pregola. 7 de 24 | Rostov Arena, Rostov del Don. Las diferentes alturas de las graderías en el Rostov Arena le permitirá a los espectadores disfrutar, no sólo de la acción del partido, sino de la vista de la ciudad. Situado a unos 20 kilómetros del Mar de Azov en el sudeste de Rusia, las temperaturas de verano en Rostov del Don por lo general exceden los 20 grados centígrados. 8 de 24 | Programación de partidos en el estadio de Rostov del Don: Copa Confederaciones: no disponible. Copa del Mundo: Ronda de grupos y octavos de final. Legado: Como uno de los primeros grandes proyectos construidos en la ribera sur del río Don, los arquitectos esperan que el estadio atraiga un flujo de personas e inversiones desde el norte. También será la casa del equipo de la primera división rusa FC Rostov. 9 de 24 | Estadio Fisht, Sochi. En este escenario se celebraron las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2014 y ya está bien equipado para las demandas de un importante torneo internacional de fútbol. Nombrado así por el monte Fisht, un pico en la cercana cordillera del Cáucaso, el estadio fue diseñado para que se pareciera a una cumbre nevada. 10 de 24 | Programación de partidos en el estadio de Sochi: Ronda de grupos y semifinales. Copa del Mundo: Ronda de grupos. octavos de final y cuartos de final. Legado: En el recinto con capacidad para 47.700 espectadores se organizarán campamentos de entrenamiento y partidos oficiales de competencia de la selección rusa. 11 de 24 | Estadio Luzhniki, Moscú. Fue sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 1980, de la final de la Liga de Campeones del 2008, de los Campeonatos del Mundo de Atletismo del 2013 y de conciertos de artistas como Michael Jackson y los Rolling Stones. El estadio está siendo sometido a un proceso de renovación en el que se está eliminando la pista de atletismo y añadiendo dos niveles adicionales, preservando su histórica fachada. 12 de 24 | Programación de partidos en el estadio Luzhniki: Copa Confederaciones: no disponible. Copa del Mundo: Ronda de grupos, octavos de final, semifinal y final. Legado: El escenario para 81.006 espectadores mantendrá su estatus como el principal estadio del país, recibiendo partidos competitivos internacionales y amistosos. 13 de 24 | Arena Volgogrado, Volgogrado. Construido junto al monumento de la Segunda Guerra Mundial de Kurgan Mamayev, la Arena Volgogrado reemplazará al demolido Estadio Central (en la foto) y contará con una estructura exterior de entramado que tomará la forma de un cono truncado. 14 de 24 | Programación de partidos en el Arena Volgogrado: Copa Confederaciones: no disponible. Copa del Mundo: Ronda de grupos. Legado: Se convertirá en la casa del FC Rotor Volgogrado. 15 de 24 | Estadio del Spartak de Moscú, Moscú. Construido para albergar para ser el hogar del Spartak Moscú, el "equipo del púeblo" que no tuvo escenario propio durante casi un siglo, el estadio para 43.298 espectadores continuará mostrando su gran valor mucho después de la Copa del Mundo. La fachada presenta cientos de diamantes rojos y blancos que representan el logo del Spartak, que cambian de color cuando la selección rusa juega allí. 16 de 24 | Programación de partidos en el estadio del Spartak de Moscú: Copa Confederaciones: Ronda de grupos. Copa del Mundo: octavos de final. Legado: Además de ser el hogar del Spartak Moscú y de la selección nacional, el estadio será el centro de un nuevo desarrollo residencial. 17 de 24 | Estadio de Nizhny Novgorod. Situado en la confluencia de los ríos Volga y Oka, el estadio está diseñado para parecerse a las aguas brillantes que lo rodean. El estadio, con capacidad para 45.331 espectadores, será construido cerca de la catedral de Alexander Nevsky y tiene vistas al Kremlin de Nizhny Novgorod. 18 de 24 | Programación de partidos en el estadio de Nizhny Novgorod: Copa Confederaciones: no disponible. Copa del Mundo: octavos de final y cuartos de final. Legado: El estadio estaba destinado a convertirse en el hogar permanente del club FC Volga, en sustitución del estadio Lokomotiv después del torneo. Sin embargo, el FC Volga fue disuelto por problemas financieros en junio del 2016. 19 de 24 | Arena Samara, Samara. Establecido para ser construido en una región suroriental reconocida por su sector aeroespacial, el estadio para 44.807 espectadores se asemejará a una cúpula de cristal de otro mundo. Por la noche, toda la estructura se iluminará. 20 de 24 | Programación de partidos en el estadio de Samara: Copa Confederaciones: no disponible. Copa del Mundo: ronda de grupos, octavos de final y cuartos de final. Legado: El estadio será conocido como Arena Cosmos y acogerá al FC Krylia Sovetov Samara. 21 de 24 | Arena Mordovia, Saransk. Ideado para ofrecer un exterior llamativo naranja, rojo y blanco, la construcción de este escenario para 44.442 espectadores comenzó en el 2010. Inicialmente se esperaba que estuviera ya listo para celebrar el milésimo aniversario de la unificación de los mordovianos con otros grupos étnicos de Rusia. Se espera que esté terminado para el 2017. 22 de 24 | Programación de partidos en el Arena Mordovia: Copa Confederaciones: no disponible. Copa del Mundo: ronda de grupos. Legado: Con una población de apenas 300.000 habitantes, Saransk es la más pequeña de las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo del 2018. Después del torneo, algunas de las estructuras temporales del estadio serán demolidas, reduciendo la capacidad a 25.000 espectadores. Se convertirá en el hogar del FC Mordovia. 23 de 24 | Arena Kazán, Kazán. Diseñado por la misma firma de arquitectos de estadios como el Wembley y el Emirates, el Arena Kazán fue construido para mezclarse perfectamente en el paisaje circundante. Visto desde arriba, se dice que se asemeja a un lirio de agua en las orillas del adyacente río Kazanka. El frente del estadio está dominado por una pantalla de alta definición con una superficie total de 3.700 metros, la más grande de su tipo en el mundo. 24 de 24 | Programación de partidos en el Arena Kazán: Copa Confederaciones: ronda de grupos y semifinales. Copa del Mundo: ronda de grupos, octavos de final y cuartos de final. Legado: Inaugurado en el 2013, continuará siendo el hogar del Rubin Kazán, campeón ruso en el 2008 y el 2009.

"Les lanzaba besos"

André Villas-Boas, entonces técnico del Zenit de San Petersburgo, dijo que los cánticos racistas a los que Hulk fue sometido fueron un "desastre" para la percepción del fútbol ruso en todo el mundo.

Los clubes infractores fueron sancionados por el comité disciplinario de la Unión de Fútbol de Rusia. Al Torpedo de Moscú lo multaron con 300.000 rublos (5.050 dólares) y se le ordenó jugar dos partidos de casa a puerta cerrada.

Aun así, el propio jugador no cree que los aficionados se propusieran ser vengativos. "No pienso que lo hayan hecho por maldad", asegura Hulk. "Creo que también es algo un poco cultural".

En lugar de ello, el máximo goleador de la Liga Premier rusa en la temporada 2014-2015 le baja de tono a los incidentes como un intento de los aficionados para "distraer" a sus adversarios, especialmente a jugadores estrella.

"Les presté mucha atención y me distraje del juego", asegura. "Eso me entristeció".

Un año después de sus cuatro temporadas en San Petersburgo, el brasileño también está dispuesto a perdonar.

"Soy una persona sin rencores", dice Hulk. "Con el tiempo, al suceder varias veces más, empecé a relajarme".

"Cuando los aficionados trataban de cometer actos de racismo o de hacer ruidos de mono, les lanzaba besos. Así fue como les respondí".

Rusia 2018

Sin embargo, continúan ocurriendo incidentes racistas en los partidos de fútbol en el país, aunque se han realizado progresos marginales, según investigadores de Fútbol en Contra del Racismo en Europa (Fare, por sus siglas en inglés) y del centro de información y análisis SOVA de Rusia.

Un informe reciente detalla 89 casos reportados de exhibiciones discriminatorias registradas entre junio del 2016 y mayo del 2017, en comparación con 101 en la temporada 2015-2016 y 92 en la temporada anterior.

Piara Powar, director ejecutivo de Fare, le dijo a CNN en junio que "podría haber incidentes" en la Copa del Mundo, pero predijo que el país "se uniría para ser visto como un buen anfitrión".