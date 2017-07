El venezolano que hizo realidad el "sueño español" gracias a las arepas

(CNN Español) - Édgar Rodríguez llegó a España desde su natal Caracas hace 10 años en busca de una mejor vida.

En Venezuela las cosas ya no marchaban como antes y decidió hacer las maletas y partir rumbo a Madrid con la esperanza de encontrar algo mejor.

Una década después, Rodríguez es la cabeza de Arepa Olé, un restaurante que fusiona el tradicional alimento venezolano con la comida española, y que ha sido tan exitoso que, gracias a su sistema de franquicias, ahora cuenta con seis locales y en unas semanas serán ocho.

"Llevo ya 10 años en España desde que llegué la primera vez. Vine directo sobre todo por la situación económica que vive el país, decidí salir de allá y bueno me vine aquí con el 'sueño español'".

En Venezuela, Rodríguez y su familia se dedicaban al abasto de alimentos, pero, aunque no les iba mal, la situación política y económica en el país le llevó a tomar la decisión de salir. Pero, ¿por qué a España?

"España, porque vine un día de vacaciones, me monté en el metro, vi España, vi Madrid, conocí esta ciudad, me encantó, me fascinó, me encantó la gente y realmente me enamoré de España", dijo Rodríguez subrayando que no tenía familiares en el país europeo.

"Vine a España con dos maletas, llegué a (el aeropuerto de) Barajas, me fui donde un amigo, me quedé 15 días y miré una habitación para mí".

"Ahí, durante ese año y medio, trabajé en todo lo que te puedas imaginar: repartidor de pizzas, vendí seguros, vendí publicidad en un restaurante, hice de todo".

Rodríguez dijo que tuvo papeles de estudiante durante tres años, luego consiguió el permiso para permanecer en el país y después conoció a su ahora esposa, española de origen venezolano, y fue ahí que surgió la idea de abrir un restaurante.

"La creadora del nombre Arepa Olé es de Sonsoles, mi esposa", contó. El primero de los locales abrió en el barrio de Chueca, en Madrid, en 2012.

El menú del restaurante ofrece una fusión entre las arepas, el alimento tradicional por excelencia de Venezuela, con la comida española.

"A las arepas les hemos puesto nombres españoles, hemos conservado algunos nuestros, pero hemos creado nuevas fusiones donde le hacemos un guiño al público español y creo que de ahí parte el éxito de Arepa Olé".

Rodríguez contó que después de abrir el restaurante, el primer año fue muy duro, igual que el segundo.

"Ya el tercer año empezamos a ver un poco más de luz, decidimos convertirnos en franquicia, montamos este segundo local y una vez montado este emprendimos la franquicia. Al cabo de un año, año y medio, logramos la apertura de la primera franquicia".

"Gracias a Dios logramos una buena apertura y hoy en día no son tres locales, sino son seis locales y llegamos a ocho el mes que viene", dijo.

Rodríguez dijo que aproximadamente un 70% de la clientela es de España, y el otro 30% de países latinoamericanos como México, Colombia, Guatemala y, por supuesto, Venezuela.

"Se ha convertido en una dictadura"

Sobre la situación actual en Venezuela, Rodríguez dijo que piensa que es un "caos" y que se ha convertido en una "dictadura".

"Lo que han hecho con nuestro país ha sido destruirlo increíblemente".

Rodríguez reconoce que ha notado un incremento de ciudadanos venezolanos en España.

"En España la inmigración venezolana es constante y creciente. A nosotros nos están llegando currículums de gente con dos semanas, con una semana, con dos, tres semanas aquí en España, buscando trabajo y buscándose la vida, dejando todo lo que tenían allá para empezar aquí de nuevo".