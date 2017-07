Investigarán a sacerdote mexicano que dice que siempre lleva un condón por "si viene al caso"

(CNN Español) - "Yo viajo y si hay necesidad de echar una partida la echo. Yo siempre llevo mi condón preparado por si viene al caso y porque una canita al aire a nadie le viene mal si te da estabilidad emocional”, afirmó el padre Tomás Herrera Seco en una entrevista este jueves con el programa radial mexicano Proyecto Puente, causando sorpresa entre los usuarios que escucharon las declaraciones y desencadenando una investigación de la Arquidiócesis de Hermosillo.



Según informa la Agencia Católica de Información (ACI Prensa), la Arquidiócesis dio a conocer un comunicado este viernes 21 de julio en el que se señala que se procederá a “una investigación de todo lo referente a la polémica originada por sus comentarios (del P. Herrera Seco) ante el celibato”.

“El condón es por si necesito usarlo, yo llevo una vida sexual casta, si lo llevo es para que se use si se necesita, hasta ahora no lo he necesitado pero nunca digas de esa agua no he de beber”, añadió Herrera Seco en la entrevista ante la insistencia del periodista, que además le preguntó si había tenido relaciones sexuales mientras era sacerdote y si fueron con hombres o mujeres.

"¿Siendo padre si he tenido relaciones sexuales? Sí, claro", afirmó el sacerdote, pero evitó responder la pregunta del género de sus parejas. “Lo importante es el amor, el afecto, la calidad del ser, lo demás entra en el ámbito muy privado. Yo no descarto nada, la afectividad es un don, es una maravilla, no descartes género, no desaproveches”, agregó.

Según ACI Prensa, Herrera lleva varios años sin ejercer el sacerdocio y ahora trabaja como asesor principal en temas de moral y ética para funcionarios del estado de Sonora, "cargo que cumplió durante el período de gobierno de Guillermo Padrés Elías. Hace unos días el sacerdote fue confirmado como nuevo administrador parroquial de San Pedro-El Saucito, en Hermosillo", afirma la agencia de prensa católica.

CNN en Español se puso en contacto con Herrera para obtener un comentario pero no ha recibido repuesta.

En el comunicado de la Arquidiócesis, citado por ACI Prensa, afirma que el arzobispo consultará las decisiones que se deben tomar en el caso "de acuerdo a los cánones que la Iglesia establece”.

Añaden que el Arzobispado no asumirá “los comentarios personales del P. Tomás Herrera ni de ningún otro, respecto a esta materia contrario a la enseñanza de la Iglesia”, y pidieron “respeto en las acciones que la Iglesia realiza en el actuar de esta materia y bajo su propia normativa”.

En comunicación con Proyecto Puente, el rector del seminario de Hermosillo, el padre Daniel Millán Lanz, dijo que el celibato sacerdotal en la Iglesia católica “no es opcional”.

“La relación sexual, realidad bendecida y querida por Dios, no ha de ser un medio para obtener ‘estabilidad’, no puedo valerme de otro ser humano, con igual dignidad que la mía, amado por Dios, para fines individualistas y egoístas”, dijo Millán al medio.