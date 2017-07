Desde el arresto domiciliario, Leopoldo López pide a los venezolanos "seguir en las calles"

(CNN Español) - El líder opositor Leopoldo López publicó un video con un mensaje a los venezolanos en sus redes sociales.

En su mensaje, López pide a los venezolanos "seguir en las calles hasta alcanzar nuestra libertad".

Se trata del primer mensaje que el opositor dirige directamente a los venezolanos desde que fue traslado de la cárcel de Ramo Verde para cumplir prisión domiciliaria.

"El día de hoy he decidido comunicarme directamente con ustedes", dice López al inicio de su mensaje al pueblo de Venezuela.

"Hoy en Venezuela estamos ante una amenaza, una amenaza muy clara que está presentando Nicolás Maduro y quiénes lo acompañan con el proyecto de la Constituyente", continuó el opositor.

"Esta amenaza busca dos cosas. Lo primero, el aniquilamiento de la República y el Estado democrático, y lo segundo, la sumisión absoluta del pueblo venezolano".

Maduro convocó para este 30 de julio las votaciones a la Asamblea Nacional Constituyente, afirmando que permitirá la paz y el diálogo en el país, mientras la oposición considera esta convocatoria fraudulenta pues no se le preguntó al pueblo.

"Esto es una pretensión, porque no lo van a lograr, y no lo van a lograr, por la determinación, fuerza y convicción que tienen cada uno de ustedes que me están viendo", agregó López en su mensaje en el que también instó a los trabajadores y al pueblo venezolano a participar en el paro de 48 horas que inicia este miércoles, aunque él no pueda ir físicamente, y a que todos participen en la "toma de Caracas" el viernes.

El opositor también dirigió un mensaje directo a Maduro, pidiéndole que acate los resultados de la consulta popular del domingo 16 de julio. "El pueblo venezolano habló… y ese mandat lo tiene que cumplir. Y ese mandato se convertirá en una realidad", dijo.

López fue puesto en prisión domiciliaria el pasado 8 de julio.

En septiembre de 2015, López fue hallado culpable de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio en relación a los hechos de violencia desatados tras una manifestación opositora en febrero de 2014, que dejaron un saldo de 43 muertos. Fue condenado a más de 13 años de cárcel.