MentorRoom, la plataforma virtual que impulsa a la próxima generación de latinos

(CNN Español) - Con solo 22 años de edad, Dante Alvarado es cofundador de una plataforma llamada MentorRoom, que da tutorías a jóvenes estudiantes para que puedan alcanzar sus metas en la difícil aventura académica.

Alvarado, nacido en San Diego, California, creció muy cerca de la frontera de EE.UU. y México, que cada día, miles de estudiantes cruzan para tener un mejor futuro. Alvarado fue uno de esos estudiantes: se levantaba muy temprano en la madrugada para ir a EE.UU. y llegar a tiempo a la escuela. Fue un gran sacrificio que hicieron sus padres por él y sus hermanas. Gracias a ese esfuerzo es que se le han abierto oportunidades.

“He sido muy bendecido y he tenido muchos mentores que me han abierto puertas. Desde que yo estaba en la preparatoria hasta ahora, y yo no estaría aquí si no fuera por el apoyo de toda la comunidad que me ha brindado,” dijo Alvarado en entrevista con 'Directo USA'.

Alvarado, egresado de la Universidad de California en Berkeley, con una Licenciatura en Administración de Empresas y un Certificado de Emprendedor en Tecnología de la Escuela de Negocios de UC Berkeley Haas, ya ha obtenido varios reconocimientos a nivel nacional.

Recibió becas a través del Hispanic Scholarship Fund, fue reconocido por la Fundación Philanthropic Ventures como el Bay Area Inspire Awards Winner y recibió el Dean's Startup Seed Fund de Berkeley. También hizo una pasantía en Facebook en 2014 en el departamento de Negocios y regresó en 2015 como pasante de Especialista en Productos de Video. Además ganó el Hispanicize Positive Impact Awards 2017 el cual fue otorgado por el STEM Star.

MentorRoom: la inspiración para abrir camino para otros

Durante su carrera académica, Alvarado vio a muchos estudiantes que no pudieron continuar con sus estudios por falta de apoyo de sus profesores. Este lo inspiró a ayudar a sus compañeros y así poder abrir nuevas oportunidades para pasar aquellas barreras que se interponen en el camino, como lo son aspectos académicos, culturales, sociales y financieros.

Ahora puede ayudar otros estudiantes alcanzar sus propias metas a través de su plataforma virtual.

En entrevista con 'Directo USA', Alvarado contó que el primer mes de la plataforma MentorRoom han conseguido que más de 160 estudiantes estén registrados, tanto nacionales como internacionales. Entre los lugares de origen están los estados de California, Nueva York, Kansas, entre otros. Y de la zona internacional, hay estudiantes de México, China, y Kenia.

Aunque esta plataforma virtual ya está disponible globalmente, la idea es motivar a miles de jóvenes estudiantes de todas partes del mundo para que sepan que conseguir sus metas es posible.

“En nuestro programa piloto que hicimos el año pasado, varios estudiantes encontraron trabajo con la ayuda de sus mentores. Hubo una estudiante que entró a un programa para su maestría en ingeniería por el apoyo brindado de sus mentores”, dijo Alvarado.

Muchos de estos jóvenes han podido conseguir su primera pasantía, he incluso su primer trabajo, gracias a MentorRoom, lo que les ayuda a seguir creciendo y a conseguir un mejor futuro.

Alvarado busca ayudar a que otros jóvenes latinos crezcan profesionalmente para que un día ellos puedan ser líderes en las organizaciones que pertenecen.

“Los latinos y los hispanos somos triunfadores, somos luchadores, y eso ya lo llevamos en la sangre", dijo Alvarado.

Reconocimiento a una iniciativa transformadora

El premio que Alvarado obtuvo este año en Miami —el Hispanicize Positive Impact Awards 2017— se lo dedicó a sus padres, quienes han sido sus mentores toda la vida y le han enseñado la importancia que es ayudar a los demás.

Alvarado también dedica este premio a todos aquellos que alguna vez lo han ayudado a llegar donde está el día de hoy. En agradecimiento, Alvarado decidió ayudar a todos aquellos que necesitan de orientación y sobre todo a aquellas próximas generaciones que vienen.

“Esto es sólo el comienzo, hay que seguir brillando cada día, y nunca se olviden de sus raíces, los latinos somos grandes, somos luchadores, somos líderes, y sobre todo, somos triunfadores”, dijo.

Otro de los premios que ha ganado el joven es el Genio en Nueva York por Ozy Media, en el que se reclutan diez estudiantes universitarios que ganarán hasta 10.000 dólares para perseguir sus sueños. Ozy tiene una audiencia de hasta 20 millones de personas al mes.

Alvarado indica que los principales aspectos a considerar de un estudiante para lograr el éxito hoy en día es buscar a un mentor, tener confianza, no rendirse, aprender todos los días algo nuevo, hacer lo que le apasiona, tener compasión hacia los demás y así, a su vez, convertirse en un mentor para incentivar a que los demás consigan sus metas.

“Estos premios, el trabajo que hago, se lo dedico a ellos [mis mentores]. Por eso es el trabajo que estoy haciendo: para ayudarles y a las generaciones que vienen”, concluyó.