El panorama de los mercados en el segundo semestre de 2017

(CNN Español) - Los mercados bursátiles parecen tener por delante un buen segundo semestre de 2017. Eso es lo que me ha contado Gabriela Santos, estratega de Inversión Global en J.P. Morgan esta semana, cuando nos hemos preguntado qué panorama se ve hacia adelante.

A Gabriela le gusta sobre todo Europa y Asia emergente, pero ve también oportunidades en el mercado estadounidense y en nuestra región. Aunque “ hay que ser cada vez mas selectivo”, dice.

Los mercados están recogiendo el reflejo de que más y más economías están mejorando tras mucho tiempo de no haber crecido —ahí los casos más destacados son la Unión Europea y Japón—, y esa circunstancia unida a una economía china que sigue en un crecimiento con una tasa del 6,8%, y a la estadounidense que por octavo año consecutivo está en el entorno del 2%, configuran un escenario global del que se están beneficiando las economías en vías de desarrollo. “Los mercados emergentes también están mejorando (...) sobre todo Asia emergente”.

Con ese panorama lo que viene seguramente son los bancos centrales principales del mundo dejando de socorrer a sus economías. Es decir, retirando poco a poco liquidez en sus respectivos mercados. Ya ha empezado en Estados Unidos y en Europa —aunque el BCE y Mario Draghi, no quieren pronunciarse explícitamente— lo más probable es que no tardemos en ver “más de lo mismo”.

Pero es importante tener en cuenta que cuando eso ocurra será porque puede ocurrir. Es decir, porque la economía que sea estará mejorando, y la ayuda de “dinero barato”, que estaban poniendo en circulación estos años de atrás esos bancos centrales ya no será necesaria. Y eso siempre es una buena noticia.

