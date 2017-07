HBO: la nueva víctima de un hackeo (y parece que "Game of Thrones" también)

(CNNMoney) – HBO está investigando un hackeo dirigido a sus programas de televisión.

En un correo electrónico enviado a sus empleados este lunes y compartido con CNNTech, el presidente y director ejecutivo de la compañía, Richard Plepler, reveló que una intromisión cibernética resultó en “alguna información patentada que fue robada, incluida parte de nuestra programación”.

“Cualquier intromisión de esta naturaleza es obviamente perturbadora, inquietante y alarmante para todos nosotros", apuntó Plepler.

Aún no se ha aclarado qué información específica habrían robado y potencialmente filtrado los hackers. Según la revista Entertainment Weekly, que fue la primera en reportar la intromisión, los piratas cibernéticos publicaron un episodio de "Ballers" y uno de "Room 104", así como supuestamente el guión de la próxima semana de la serie "Game of Thrones".

HBO, que como CNN pertenece a Time Warner, se negó a comentar acerca de los detalles sobre el contenido que fue robado o filtrado, debido a que hay una investigación en curso. Un portavoz sostuvo que la compañía está trabajando con la policía y con empresas de ciberseguridad externa para investigar el hackeo.

HBO es la empresa de entretenimiento que más recientemente se ha visto afectada por una infracción cibernética. A principios de este año, un hacker filtró en internet la quinta temporada de la serie de Netflix "Orange is the New Black". Dicho individuo robó copias del programa a través de una compañía de producción externa. El hacker afirmó que Netflix no pagó la solicitud de rescate para mantener que el contenido de la serie no fuera publicado.

La exitosa serie "Game of Thrones" ya ha sufrido filtración de sus contenidos antes de que salgan al aire. En 2015, los primeros cuatro episodios de la quinta temporada fueron publicados poco después del estreno de la temporada. Los capítulos filtrados se originaron "dentro de un grupo aprobado por HBO para recibirlos", informó HBO en ese momento.