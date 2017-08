El inspirador mensaje del fotógrafo mexicano que ganó un premio de National Geographic

Viva México! Hoy comparto con ustedes, mis amigos, colegas y familia esta enorme alegría: ¡Ganamos el concurso National Geographic Traveler Photographer of the Year 2017! Me siento muy orgulloso de ser mexicano, me siento muy orgulloso de haber nacido aquí en Colima, un lugar pequeño pero sin duda uno de los territorios más hermosos del planeta. Te dedico esta alegría a ti… ¿Tienes un sueño? Vamos, persíguelo, sé persistente, lucha por él. Si este pequeño triunfo lograra inspirar a otros mexicanos a trabajar duro, empujar unidos, con el corazón, con orgullo, entonces de algo habrá valido este esfuerzo. Los ladrillos sirven para subirse en ellos y ver a lo lejos, pero siempre hay que bajarse para seguir caminando. Estoy muy emocionado. Te mando un gran abrazo a ti que lees esto. ¡Muchísimas gracias por todo! #vivamexico #orgullomexicano #colima #natgeomx #travel #nationalgeographic

A post shared by Volcanoes | Sergio Tapiro (@tapiro) on Aug 1, 2017 at 7:14am PDT